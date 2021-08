Tribunal Central Militar confirma archivo de caso contra mandos de Las Palmas

El Tribunal Central Militar ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el capitán jefe del Seprona de Las Palmas, el coronel de la Comandancia y un guardia civil de la zona, contra los que la sargento del Seprona de Lanzarote Gloria Moreno se querelló por presunto abuso de poder.

El auto, al que ha tenido acceso Efe, rechaza el recurso presentado por la sargento contra el archivo decretado en mayo por el juez togado militar central número 2, y lo ratifica íntegramente al no apreciar el delito denunciado.

Contra esta decisión, dictada el pasado mes de julio, no cabe recurso.

La sargento presentó querella contra el coronel Ricardo Arranz, el capitán Germán García y el guardia civil Miguel Ángel Padial por abuso de poder al asegurar que la acosaron laboralmente con la apertura de ocho expedientes entre agosto de 2017 y julio de 2019, tras un servicio prestado en 2015 en el islote de Alegranza -en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo- contra la caza ilegal de pardelas -ave protegida- que se saldó con una veintena de detenidos y la condena judicial de diez personas.

Los magistrados del Tribunal Central Militar rechazan los argumentos de la demandante, que recurrió el archivo de la causa al entender que estuvo falto de motivación y no valoró los informes psiquiátricos, y concluyen que "en la actuación de los denunciados no se dan siquiera de manera indiciaria los presupuestos establecidos para el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 48 del Código Penal Militar".

"Y es que, en efecto, no se hallan evidencias, en el estado actual de la cuestión, de un uso indebido de las competencias que les eran propias a los superiores jerárquicos de la denunciante y de sus compañeros", añade la Sala, que no ve probado que los tres querellados actuaran coordinadamente contra la sargento, como ella asegura.

Sobre los ocho expedientes abiertos contra la sargento por faltas leves o graves, los magistrados explican que esas decisiones "aunque puedan ser percibidas por la denunciante como reveladoras con su adopción de una situación de hostigamiento psicológico", la realidad es que "son acordadas en el ejercicio natural y legal del ejercicio del mando, y se encuentran enmarcadas en el funcionamiento normal de las unidades".

No percibe la Sala "ningún exceso que pueda ser calificado como arbitrario".

La Unión de Oficiales (UO) ha valorado este fallo judicial y ha subrayado que "una vez más los tribunales de Justicia dan la razón a un oficial de la Guardia Civil que había sido acusado de graves hechos por un subordinado".

"La dignidad e imagen profesional del capitán Germán García, que ejerce el mando de la Sección del Seprona de Las Palmas desde el año 2004 caracterizándose por su profesionalidad y discreción, ha sufrido un grave daño dado que las acusaciones ejercidas contra él sin fundamento alguno, han tenido publicidad en varios medios de comunicación y redes sociales", añade la UO.

La Audiencia de Las Palmas absolvió en diciembre de 2019 a la sargento del Seprona en Lanzarote Gloria Moreno, para quien la Fiscalía había pedido penas de hasta cuatro años de cárcel por acusar ante sus superiores a un subordinado de filtrar información del Cuerpo a cazadores furtivos.

En aquella sentencia la audiencia canaria subrayaba que Moreno denunció a su compañero en un documento interno, cuyo "contenido puede no ser certero, pero tampoco cabe tildarlo de inveraz, pues no existe base probatoria indicativa de esa necesaria discrepancia que debe existir entre la realidad y lo descrito o narrado", con el que no cabe atribuirle un delito de falsedad.

La sargento achacaba la acusación que sufrió en este caso -al igual que sostiene en la justicia militar- a una represalia por las redadas que puso en marcha para acabar con la caza furtiva de pardelas en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, que culminaron con la condena por delito contra el medio ambiente dictada contra diez personas a las que sorprendió guisando ejemplares de ese ave protegida en Alegranza.