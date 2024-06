Torres pide a PP y Vox que condenen la actitud "lamentable" contra víctimas de Franco

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido al PP y a Vox que condenen "con rotundidad" la actitud "lamentable" del presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), contra víctimas del franquismo porque de lo contrarío serían cómplices.

"Me parece lamentable, Vox está involucionando en la historia...y quien no lo condena, quien no pone a los que han cometido un acto de esta envergadura en su lugar, terminan siendo cómplices de actos que son antidemocráticos, fuera de cualquier ética, de cualquier educación mínima y de lo que se nos exige a los responsables públicos", ha señalado el ministro en declaraciones en el Congreso.

Ángel Víctor Torres ha incidido en que la actitud de Le Senne de romper una foto de Aurora Picornell, represaliada por el franquismo, durante el pleno de ayer en la Cámara balear fue una actitud "agresiva" producida por alguien que es el Presidente del Parlamento balear, "que está obligado a ordenar los debates y a filtrar mecanismos de tranquilidad y de rigor".

"A mí me parece lamentable, justo cuando se estaba debatiendo la derogación de la ley de Memoria Democrática", ha dicho tras incidir en que esperarán al informe de los servicios jurídicos del Ministerio de Memoria Democrática para ver si también se han podido vulnerar derechos que tienen ver no solo con la ley de Memoria sino con el propio Reglamento del Parlamento balear.

"Por un lado está la de actitud personal que es inaceptable y por otro lado ver si hay responsabilidades de otra índole", ha puntualizado al considerar que pudo haber "violencia física" al romper una foto de una víctima.