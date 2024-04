Torres dice que ahora es Feijóo el que debe reflexionar sobre su labor de oposición

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que ahora es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien tiene que reflexionar, como ha hecho Pedro Sánchez antes de decidir que continúa en el Gobierno, en su caso sobre su labor de oposición.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar, junto al titular de Transportes, Óscar Puente, en un acto de homenaje a las víctimas españolas del nazismo en campos de concentración, Torres ha hecho un símil futbolístico, según el cual "la oposición, en vez de querer meter un gol, está esperando a ver si alguien se lesiona del otro equipo", mientras lo que quiere la gente son "propuestas constructivas".

Torres, que ha calificado la decisión anunciada este lunes por Sánchez como "muy buena", ha afirmado que el mensaje del presidente del Gobierno "va destinado al principal partido de la oposición" para que entienda que los ciudadanos quieren que se preocupe por el empleo o la vivienda y no por "enfangar, insultar, degradar, resucitar a ETA y hablar del independentismo".

"A ver si podemos poner un punto y aparte a esta confrontación permanente, porque creo que está alejando a la ciudadanía de la clase política", ha planteado Torres, que ha reconocido no ser optimista porque "hay un problema de base y es que el señor Alberto Núñez Feijóo no asume, no acepta, no acata que está en la oposición porque así lo decidió la mayoría".

El titular de Política Territorial ha aprovechado también para dar las gracias a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra quien va dirigida la denuncia que ha motivado la reflexión de Sánchez, que es "la que está sufriendo en estos momentos" y además "ha sido clave para que Pedro Sánchez continúe".