Torra reconoce ahora que no puede abrir las cárceles para liberar a los políticos presos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado hoy que no puede abrir las cárceles catalanas para que salgan los soberanistas presos en el caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo. Así se ha expresado hoy Torra en el Palau de la Generalitat en una rueda de prensa para medios internacionales, después de que en las últimas semanas contestara de forma ambigua e indirecta cuando se le preguntaba por esa cuestión.

Según fuentes del Govern consultadas por Efe, el presidente catalán ha afirmado que no tiene "la posibilidad de abrir las prisiones" si son condenados los soberanistas presos. Ha insistido en que no aceptaría una condena de los procesados en el juicio que previsiblemente tendrá lugar a finales de año porque considera que no cometieron ningún delito. Torra ha indicado que, si se produce una sentencia condenatoria, entonces se adoptarán decisiones desde el Parlament, sin más concreción.

El contacto con los medios de comunicación internacionales ha servido, según fuentes del Govern, para que Torra y Maragall, a preguntas de los periodistas, pudieran explicaran la coyuntura política en Cataluña, la situación de los presos o la de los que consideran "exiliados" y las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, entre otros asuntos.