Teresa Rodríguez defiende a “los sin hogar” y las redes le recuerdan el ‘casoplón’ de Iglesias

El reciente presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía al obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara.

El popular, que se ha convertido en el primer presidente andaluz no socialista en más de 36 años de autonomía, tomará posesión de su cargo el próximo viernes en el Parlamento andaluz.

En su discurso en el Parlamento andaluz, Moreno acusó a la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, de "inventarse una letra pequeña" sobre el pacto que firmó a Vox, cuyo contenido describe como "más que razonable". En este sentido, critica que use la política de "meter miedo".

El presidente cree que va a haber una "batalla" entre el PSOE y Adelante Andalucía por ver quién es el partido principal de la oposición. "Usted ha olvidado cosas que han pasado en Andalucía. Ha olvidado que una parte de su coalición pactó con el PSOE, que dice que representa a la otra derecha", añadió.

Afea también que hable del "gobierno de los ricos" cuando el líder de su partido, Pablo Iglesias, "vive en un ‘casoplón’ de 600.000 euros". "Yo no me puedo comprar una casa de esas condiciones. Subirse a la tribuna para hablar de los pobres, la gente sin hogar, cuando el líder del partido tiene un lago artificial no es razonable". Le acusó por ello de no ser "coherente".

Juan Manuel Moreno afea a Teresa Rodríguez que hable de los 'sin hogares' cuando Iglesias "vive en un casoplón de 600.000 euros y con un lago artificial" https://t.co/OCnpFEitHM pic.twitter.com/ZHfeKrdzMg — Europa Press (@europapress) 16 de enero de 2019

Numerosos usuarios en redes sociales no tardaron en recordarle a la de Podemos lo mismo que Juanma Moreno, el famoso ‘casoplón’ de sus compañeros Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar:

Teresa Rodríguez abandonó el pleno de investidura

La coordinadora andaluza de Podemos y presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, tuvo que abandonar el pleno de investidura de Juanma Moreno (PP) como presidente andaluz tras sufrir una bajada de azúcar.

Rodríguez está embarazada de ocho meses y fue trasladada al Hospital Macarena de Sevilla, cercano al Parlamento andaluz, para que se le hiciera una revisión médica.

Tras la revisión, los médicos certificaron que Rodríguez estaba bien de salud y que no se le adelantaba el parto, tras lo cual se desplazó hasta su domicilio habitual de Cádiz.