El temporal marca el final de la operación retorno de Semana Santa que deja 26 muertos en las carreteras

La Semana Santa nos ha hecho mirar hacia el cielo constantemente y este Lunes de Pascua no cambia la tendencia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este 1 de abril rachas muy fuertes de viento en la costa Cantábrica, especialmente en Galicia, provocados por los últimos coletazos de la borrasca Nelson en plena operación retorno.

Audio

Un total de 26 personas han fallecido en 22 accidentes de carretera en lo que llevamos de operación especial de Semana Santa, desde el viernes 22 de marzo a las 15:00 horas hasta este domingo a las 20:00 horas. Según el balance provisional de la DGT, el día más trágico fue el viernes 29 de marzo, con cinco accidentes en carretera y ocho fallecidos.

Operació retorno

Un lunes marcado por la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa que en esta segunda fase comenzó el pasado miércoles. Las previsiones han sido de nueve millones y medio de desplazados por toda España hasta este 1 de abril. Ha habido, sobre todo, retenciones de entrada en la capital.

En Madrid, el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico termina este lunes porque, recordemos, es festivo en hasta siete comunidades autónomas. Aunque la vuelta a casa ha sido escalonada porque muchos viajeros regresaron el sábado debido al mal tiempo provocado por la borrasca Nelson, que ahora mismo mantiene a siete comunidades en alerta.

Ha condicionado los viajes principalmente por las lluvias. Esas escapadas con muchas cancelaciones de última hora, sobre todo en el sur de la península y de cara a la semana que viene, esta semana que se presenta, que nos espera, la situación se va a ir estabilizando.

A mediados se van a superar ampliamente los 20 grados y en las puertas del fin de semana se van a rozar incluso los 30. En Murcia, por ejemplo, se van a superar hablando de las lluvias, que por cierto no han servido de mucho para paliar la situación de sequía prolongada que atraviesa nuestro país, al menos en algunas zonas.

Sequía

No es el caso de Cataluña, que ahora mismo es la comunidad, la región que más agua necesita. Estos días de lluvia intensa han supuesto una leve recuperación en el nivel de los embalses. Aun así, las reservas siguen siendo insuficientes para los seis millones de personas afectadas de 200 municipios que están en situación de emergencia por sequía.

Lo cuenta en COPE Xabier Latorre, que es el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua: "Había ya un mensaje anterior, ya que cada gota de agua cuenta. Pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial. Pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses de los más importantes para el suministro de Barcelona, que están al 4 por ciento, esto es no tener agua".