Suspendido el Pleno tras la expulsión del diputado de Podemos Víctor Egío y pospuesto el debate al 3 de julio

Se baraja la sanción del diputado que reitera que defenderá su "derecho a la conciliación hasta las últimas consecuencias"

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha decidido suspender definitivamente la sesión plenaria de este miércoles tras la expulsión del diputado de Podemos Víctor Egío del Pleno. Así, se trasladará el debate de la parte legislativa del pleno de este miércoles, es decir, el debate de la modificación de la ley de Transparencia y el de la proposición de ley para incrementar el importe de las plazas y servicios correspondientes a los conciertos sociales del régimen de menores.

La expulsión de Egío del Pleno se ha producido después de que la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, le hubiera llamado al orden hasta en tres ocasiones durante el turno de votación de la modificación de la ley de Transparencia.

Cabe recordar que Egío había pedido intervenir para responder, por alusiones, al portavoz de VOX, que le había acusado de no aparecer por la Asamblea en seis meses. El diputado de Podemos, que ha desmentido la afirmación de VOX, ha explicado que fue padre en abril y considera "grave" que la presidenta de la Asamblea no le haya permitido defenderse de "estas infames alusiones personales, tal y como recoge el artículo 93 del reglamento y como sucede en cualquier parlamento democrático del mundo y, al contrario, haya decidido expulsarme del Pleno".

Sin embargo, desde la Cámara aluden al artículo 102.1 del Reglamento en el que se indica que las votaciones "no podrán interrumpirse por causa alguna".

Egío, que ha afirmado que espera una disculpa, ha explicado que se ha negado a abandonar el Pleno y lo volvería "a hacer cien veces si tuviera que hacerlo". El parlamentario ha señalado que ha estado solo "seis semanas con un permiso de paternidad que solicité a la Asamblea y si es así es por un motivo de peso, no se me ocurre ningún mejor motivo que ejercer mi derecho a la conciliación". En ese sentido, ha señalado que ese derecho lo va a defender "hasta las últimas consecuencias y cueste lo que cueste". Para él, "los cambios sociales han llegado para quedarse y en esta región somos miles las personas que nunca nos vamos a achantar ante estos fascistas, sus bulos y sus amenazas".

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha advertido que Podemos "no tiene escrúpulos y son capaces de desvirtuar por completo la acción del pleno de la Cámara, son capaces de no respetar al resto de 44 diputados por tener un titular". Martínez piensa que este tipo de actitudes "no pueden repetirse, ya nos tienen acostumbrados a actuaciones de este tipo insultando directamente a los diputados de VOX, no les basta con eso, sino que tienen que paralizar el discurrir habitual de la Cámara".

Según ha dicho el diputado de VOX, el Reglamento indica que este tipo de comportamientos es "sancionable, esa sanción deberá aprobarse en Pleno en votación secreta, que debe ser a propuesta de la Mesa y esta tomará su decisión en base al dictamen que elabore la Comisión del Estatuto del Diputado, que espero que se reúna a la mayor brevedad posible para tratar este asunto".

Por parte del PP, su portavoz, Joaquín Segado, considera "un espectáculo bochornoso" el que se ha vivido hoy en el Pleno y advierte que Egío "ha sometido a la Asamblea a un intento de chantaje, es algo que no podemos adaptar". En ese sentido, le pide que reflexione y recapacite porque "ha obligado a suspender siete votaciones", ha dicho recordando que "ha empezado a pegar gritos y ha impedido que se celebre la sesión con normalidad, independientemente de que las apreciaciones del portavoz de VOX sean correctas o no, ese hecho no justifica la actitud del diputado de Podemos".

Desde el PSOE, su portavoz José Vélez ha recordado que en las últimas semanas PP y VOX también han atacado a su "diputado Juan Andrés Torres que acababa de ser padre. Hemos escuchado cómo atacaban por tomar un derecho que le corresponde, como es el derecho a la paternidad, lo han acosado por no poder venir a la Asamblea", ha dicho advirtiendo de que "la derecha y la ultraderecha no creen en la igualdad. Nos parece increíblemente fuerte".

El socialista, que ha mostrado su apoyo también al diputado de Podemos, afirma que no se puede tolerar que "se denigre a un padre por cuidar a sus hijos o hijas ni que se ponga en cuestión un derecho básico a la conciliación familiar".