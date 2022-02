El surrealismo parlamentario: Sánchez pide calma, PP y Vox aplauden y Batet "deroga" la reforma laboral

Solo unos minutos. En realidad segundos. Ha sido fugaz, pero este jueves el Congreso de los Diputados ha vivido una de las jornadas más surrealistas de su historia. Y es que, si las escenas que protagonizan habitualmente los representantes de la soberanía popular no son suficientes, en un edificio custodiado por leones y con disparos de bala en el techo, la página escrita este jueves 3 de febrero de 2022 quedará en el recuerdo de todos.

Reforma laboral. Reforma de la reforma laboral, para ser precisos. Votación ajustada, pero en principio controlada por el Gobierno. No han conseguido derogarla, han enfadado a socios de 'confianza' como ERC o Bildu (sin olvidar al PNV), pero cuentan con el aval de sindicatos y patronal. Yolanda Díaz se juega gran parte de su capital político para construir la, por ahora inexistente, plataforma transversal de la izquierda a la izquierda del socialismo (el pos-Podemos).

Surrealismo parlamentario

Durante la votación Yolanda está arropada por Pedro y Nadia. Ellos también se la juegan. Y entonces... por un momento, escaso pero intenso, irrumpe el surrealismo. Meritxell Batet, tono solemne, mascarilla bien enfundada, lee los resultados."Presentes trescientos...", no puede seguir. Hay parte de los diputados que ya aplauden. Las cámaras del Congreso apuntan a la pantalla en la que se puede ver el resultado de la votación. Algo pasa. Los aplausos van a más; Meritxell calla.

"Presentes 355 más 14 votos emitidos telemáticamente". Ha podido. Meritxell continúa con la lectura de resultados, pero la pantalla ofrece 'spoilers'. ¿Qué está pasando? "Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente". Los 'síes' se han dividido. Problemas. Que alguien busque una calculadora. Meritxell ha dividido, por un lado, los presenciales y por otro los telemáticos. Que espere esa calculadora, ahora tocan los 'noes'.

"No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente". ¡Otra vez! ¿Dónde está la calculadora? "Ninguna abstención, por lo tanto..." Espera, espera. Se hace el silencio. Meritxell mira a su derecha. Tiene que dar el resultado. 166 dicen que sí y 169, que no. ¡Está clarísimo! Pero esto no es lo que debería pasar, la votación estaba amarrada. Hay traidores, seguro. Las cabezas socialistas empiezan a hacer números, las de la oposición se emborrachan de euforia parlamentaria; Meritxell, calla.

"No queda [el subconsciente traicionero], queda derogado el real decreto ley". Ha ocurrido. Batet acaba de derogar la reforma laboral. Está clarísimo, 166 contra 169. Ya nadie necesita calculadoras. La bancada de la derecha se pone en pie, sus palmas acompasan los movimientos nerviosos de Pedro, él sí está calculando. Nadia se queda congelada y Yolanda mira para otro lado, la cosa ya no va con ella.

Calma, Pedro pide calma

Las palmas suenan cada vez más fuerte. PP y Vox están en pie en sus escaños. Nadia y Yolanda se miran, quién sabe qué gesto esconden sus mascarillas. El del presidente es claro. Las mira, levanta las manos y les pide calma. Él no necesita calculadora, sabe lo que está pasando. "Señorías", Meritxell ha recapacitado, alguien le ha chivado cómo van esos cálculos. Pedro, Yolanda y Nadia miran atentos. "Los servicios de la Cámara [ya sabemos quién tenía la calculadora] me informan que queda convalidado el real decreto ley", aplausos.

En el lapso de un minuto todo el Congreso ha aplaudido gracias a las palabras de Meritxell Batet. Socialistas y 'morados' son los que se levantan de su escaño para hacer llover sus palmas sobre un trío que ahora está acurrucado, entre sí, con Pedro sosteniendo las manos de Nadia y de Yolanda. Solo había que mantener la calma.

Pero, ¿qué ha pasado?

Suspenso en matemáticas, traiciones navarras y los problemas del teletrabajo

El surrealismo es una cosa muy compleja. Tratar de entenderlo es quizá el mayor error que se pueda cometer, puesto que, como lo ocurrido este jueves en el Congreso, carece de explicación racional. Meritxell ha dado los resultados... a medias. Recordemos: "Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente" y "No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente", conclusión: 175 votos para el sí y 174 votos para el no. En la pantalla de resultados (y en las palabras de Batet) faltaban añadir los 14 votos telemáticos.

Pero esto no acaba aquí. 175 contra 174. Por un voto. El tema venía ajustado, pero algo huele raro. Alguien se ha equivocado. Twitter, siguiente escenario. Escriben dos parlamentarios navarros. Sergio y Carlos. Los de UPN esta mañana afirmaban que cumplirían con los deseos de su partido (que ya se había cobrado los esfuerzos de su apoyo), y en redes sociales publicaban que han votado "NO".

Ya nada tiene sentido. Surrealismo puro en sus cotas más altas. Hasta que llega Alberto Casero, quien en realidad nunca llegó. Este diputado extremeño del PP ha votado "SÍ" a la reforma de la reforma de su partido. Los 'populares' lo explican: un error técnico. Según el partido de Casado el diputado en cuestión votó en contra desde su casa, pero el sistema se lo registró como un voto a favor.

Desde allí, habría acudido a todo correr hasta el Congreso donde, según la versión ofrecida por Cuca Gamarra, Meritxell no le dejó entrar para cambiar el sentido de su voto. Pobre hombre. Uno puede imaginárselo abatido, con la responsabilidad de haber facilitado una victoria del enemigo. Alberto, víctima del teletrabajo y del surrealismo, se sienta en la puerta, abandonado con los leones.

