Sumar pide cambiar la ley de reforma del CGPJ pactada por PSOE-PP como señal de protesta

Sumar va a registrar enmiendas parciales a la proposición de ley sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de haberse abstenido en su toma en consideración, como forma de protesta por el pacto alcanzando entre PSOE y PP sin tener en cuenta al resto de grupos parlamentarios.

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los comunes, Aina Vidal, ha informado en una rueda de prensa en el Congreso de la presentación de enmiendas parciales este martes, cuando finaliza el plazo para registrarlas y pese a que el PSOE y el PP acordaron que no aceptarían cambios en esta ley.

"No validamos la forma de actuar de limitar el debate parlamentario en torno a dos partidos, no es una buena práctica", ha señalado Vidal, que ha incidido en que una proposición de ley sobre la reforma del CGPJ pactada solo por PSOE y PP "no responde a la realidad de nuestro país ni de la mayoría que sostiene al Gobierno".

La diputada no ha concretado el contenido de las enmiendas parciales y fuentes del grupo parlamentario de Sumar se han limitado a decir que van a proponer cambios como un gesto "simbólico y democrático" para expresar su "disconformidad absoluta" con la forma de negociar del PSOE, después de abstenerse en su toma en consideración.

Este martes finaliza el plazo para registrar enmiendas parciales a la proposición de ley sobre la reforma del CGPJ, así como enmiendas a la totalidad, que han sido anunciadas por Vox y Podemos.

Este jueves 11 de julio tendrá lugar el segundo pleno extraordinario del Congreso en julio para debatir concretamente las enmiendas a la totalidad.

A continuación, la norma pasará después a la comisión que elaborará la ponencia para ser aprobada en el pleno del Congreso el 23 de julio y definitivamente por el Senado el 31 de julio.