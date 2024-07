El PP sostiene que la "financiación singular" para Cataluña pactada por PSC y ERC es "inaplicable" por inconstitucional

Tellado avisa a los socialistas críticos de que "criticar y respaldar ya no es suficiente": "Ya no engañan a nadie"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que su partido se erigirá como "dique de contención" de la "financiación singular para Cataluña" que, a su juicio, ha pactado el PSC con ERC a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, pero se ha mostrado convencido de que esa suerte de concierto económico es "una promesa imposible de cumplir" por ser "inconstitucional".

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha incidido en la idea lanzada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, de que, igual que los socialistas engañaron a Junts con el alcance de la Ley de Amnistía, ahora hacen lo mismo con ERC con su preacuerdo en materia fiscal.

A falta de conocer los detalles de ese pacto, que según los de Marta Rovira incluye que Cataluña recaudará el 100% de los impuestos y salga del régimen común, el PP ha dejado clara su oposición a que se modifique "el sistema de financiación común" y a introducir cambios que "supongan insolidaridad entre los territorios".

"Vamos a estar en contra de que en nuestro país haya ciudadanos de primera y de segunda porque los territorios se financien de forma desequilibrada en base a los intereses políticos del partido del Gobierno", ha garantizado Tellado.

NUEVO ERROR HISTÓRICO

Así, ha incidido en que el PP actuará como "dique de contención" aunque, al preguntársele si planean acudir a la Justicia, como ya ha anunciado alguna comunidad gobernada por los 'populares' o convocar manifestaciones en contra de ese pacto, ha pedido esperar a conocer el texto del acuerdo para determinar qué medidas tomarán.

En todo caso, Tellado ha hecho hincapié en que, por lo que se sabe, lo pactado sería "una financiación singular para Cataluña, diga lo que diga la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", y un nuevo "error histórico del PSOE", al que ve "instalado en el todo vale", por estar incluso dispuesto a "romper el sistema común" y "la multilateralidad en favor de la bilateralidad, aunque sólo con algunos".

En este contexto, el dirigente 'popular' se ha dirigido a "lo que quede del PSOE si es que queda algo" para pedirles que actúen si están en contra del preacuerdo anunciado por ERC. Así, ha avisado a los críticos como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de que "lamentarse ya no es suficiente" y de que deben decidir "si están con Sánchez o con la defensa de todos los españoles". "Ser crítico y respaldar, ya no vale; ya no engañan a nadie", ha remachado, instándoles a mostrarse "claramente en contra si no lo comparten".

También ha apuntado que habrá que ver si algunos socios del PSOE, como la Chunta o Compromís, formaciones que comparten grupo parlamentario con Sumar, "son capaces de defender privilegios para Cataluña y no para los territorios que dicen representar". "Se van a encontrar en una situación francamente compleja de defender", ha pronosticado Tellado.