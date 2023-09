Smith (Vox) aconseja "humildad" a Almeida porque la diferencia que le ha hecho tener mayoría absoluta "se llama Podemos"

Si tiene que elegir entre Madrid Central y 360, no tiene duda, "la de Carmena con los ojos cerrados"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha aconsejado "humildad" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque la diferencia que le ha hecho obtener mayoría absoluta en la capital "se llama Podemos", que se quedó a las puertas de conseguir representación en Cibeles con un 4,9% de los votos del 5 necesario que hubiera cambiado el mapa municipal.

En una entrevista con Europa Press, el concejal de Vox ha trasladado que confía en que "este alcalde entienda que tener mayoría absoluta es efímero, hoy la tienes y mañana la pierdes", y que además "no es ninguna garantía de tener razón siempre".

"Cuando dice el alcalde que los madrileños le han convalidado el Madrid Central, su política fiscal, la forma de gobernar. ¿Sabe cómo se llama? La diferencia se llama Podemos. Si Podemos llega a sacar los tres concejales (el 5%) que estuvo a punto durante la noche electoral hasta el último momento, entonces el alcalde no tendría ninguna razón y no le habrían convalidado nada", ha argumentado.

"¿Me dice que un 5% es el que da la diferencia entre tener razón o no? Se puede tener razón con el uno por ciento y se puede no tener razón con el cien por cien de los votos porque la verdad y la mentira no la otorga una suma de votos sino los hechos", ha defendido Ortega Smith en relación a ese "regalo caído del cielo" que a su entender supuso para el primer edil el porcentaje de Podemos. "No sé si se lo ha agradecido suficientemente porque se encontró con mayoría absoluta pero por poquísimas décimas", ha lanzado.

Por todo ello le ha aconsejado "humildad" para aceptar que, "aunque es el partido más votado, casi hay un 50% de los madrileños que han votado otras opciones". Otro consejo de Ortega Smith a Almeida pasa por la necesidad de "escuchar a todo el mundo porque la respuesta a un problema importante de Madrid la puede tener otro grupo político".

EL 'PERO' DE ALMEIDA Y EL EJEMPLO DE ALBIOL

Mantiene, como ya le describió días atrás tras el cara a cara en la ronda de contactos del regidor con la oposición, que Almeida es una persona "sensata", no así su partido. "El alcalde entiende que podría ser la solución la que se le propone ante algunos problemas aunque luego viene el 'pero'. "Dice que 'esto (iniciativas contra las zonas de bajas emisiones) no me lo permite la Ley de Cambio Climático'. No te lo permite porque tienes un partido que te marca esas directrices", ha contestado.

En todo caso, al primer edil le ha atribuido "sentido común para solucionar los problemas". "Es más, creo incluso que habría muchas propuestas de Vox que las aceptaría si no tuviera a su partido diciéndole que no las puede aceptar". En este punto, el líder municipal de Vox sí ha aplaudido abiertamente a un político del PP, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por retrasar al máximo la aplicación de las zonas de bajas emisiones.

El concejal ha recordado que lo que propone Vox es una zona de bajas emisiones "mucho más puntual o quirúrgica", activa "sólo cuando se produzcan episodios" y que se materializaría en "ocho o catorce días al año", cuando se registraran episodios de alta contaminación.

"Madrid no puede seguir comprando las mentiras de la izquierda, del fanatismo climático e ideológico. Libertad significa que puedas circular con tu vehículo, que si no tienes dinero para comprarte un coche eléctrico el Ayuntamiento no te ponga más trabas", ha sostenido.

"EL MADRID CENTRAL DE 'CARMEIDA' SIGUE VIVO"

Ortega Smith es rotundo cuando afirma que "el Madrid Central de 'Carmeida' --el híbrido entre la exalcaldesa Manuela Carmena y el regidor actual-- sigue vivo, aunque le hayan cambiado de nombre". "Nosotros llamamos a la Estrategia Madrid 360 el Madrid Central de 'Carmeida' porque fue la gran mentira electoral cuando el alcalde prometió que lo iba a quitar pero hizo justo lo contrario", ha criticado. "En Vox hablamos de una movilidad en libertad frente a las imposiciones y las multas", ha remarcado.

"Si me ponen delante ahora dos documentos y me dicen que me decida por uno, aplicar estrictamente las medidas de Manuela Carmena, el llamado Madrid Central, o la Estrategia 360 del alcalde, no tengo duda, la de Carmena con los ojos cerrados", ha asegurado.

Lo haría porque con Madrid 360 "hay cientos de miles de vehículos más que se van a quedar sin poder circular, muchas más familias que van a sentir un verdadero problema económico, muchos autónomos que se van a arruinar. Con Carmena había una zona y unos vehículos pero con el alcalde es todo Madrid y cuando llegue el 1 de enero de 2024 se multiplicarán los problemas pero es que el 1 de enero de 2025 ni aunque residas en Madrid vas a poder circular con tu vehículo si no tiene etiqueta", ha rechazado.

PENDIENTES DEL RECURSO A LA CONSTITUCIÓN DEL MIXTO

Otra crítica que hace a Almeida tiene que ver con la constitución del "ilegal" Grupo Mixto, formado por "cuatro tránsfugas" escindidos de Más Madrid. Vox ha recurrido a los tribunales, pendientes de resolver, el hecho de que no pasaran a concejales no adscritos porque "se saltaron el reglamento, por mucho que se ampararan en un informe del Secretario General del Pleno completamente confeccionado para los intereses del alcalde", defiende, a la hora de sacar adelante la ordenanza de Movilidad a la que Vox había dicho 'no'.

"Ahí tuvo una actuación prepotente y un desprecio a la legalidad. Ojalá consigamos que los tribunales lo entiendan así. Y que devuelvan todo el dinero del Grupo Mixto que se han quedado de manera ilegal. Tendrán que devolverlo o alguien tendrá que responder de ese dinero porque eso ha sido claramente una malversación de fondos públicos", ha reclamado.

En todo caso, en Vox no sienten que hayan sido utilizados por Almeida en general. "Pero sí nos utilizó para adquirir el bastón de mando. Nos engañó con un acuerdo de investidura" que firmaron por "lealtad institucional" y para evitar un gobierno de izquierdas. "Lo firmamos, nos arriesgamos a pesar de que no nos querían en el gobierno, nos despreciaban, pero facilitamos la investidura de Almeida para hacer todo lo que sea con el fin de evitar que Manuela Carmena y la extrema izquierda vuelvan a repetir", ha alegado.

"El alcalde no tenía ninguna voluntad de cumplir la mayoría de los acuerdos y la gota que colmó el vaso fue cuando decidió que aplicaba Madrid 360, el blanqueamiento de ese Madrid de Carmena multiplicado por diez", afirma.