Segovia 'no sale en Google'

Desde hace algo más de 30 años las mujeres de Muñopedro disfrutan del Via Crucis del Viernes Santo en su pueblo. Y es que durante muchos años esta procesión era exclusiva para los hombres de la localidad. Maricruz Meléndez, vecina de la localidad, explicaba que esta iniciativa fue una idea del sacerdote que estaba en Muñopedro por esa época para incentivar la participación de los hombres en actos religiosos, puesto que eran minoría en comparación a las mujeres. Además, declaraba que esto funcionó perfectamente y la cifra de hombres en esta procesión aumentó considerablemente.

Las mujeres se veían fuera de esa iniciativa, pero no hubo quejas en un inicio ante esa situación. No tenían prohibición alguna para acudir a la procesión pero respetaban la decisión del sacerdote. Fue entre los años 75 u 80 cuando se rompió esta tradición y empezaron a acudir a ese acto ante la mirada incómoda de algún hombre del pueblo que ya tenía interiorizado el Via Crucis como algo exclusivo para el género masculino.

El Via Crucis no cambió mucho con la incorporación de las mujeres a él. La procesión se mantuvo siempre igual a excepción de esta peculiaridad que tuvo lugar durante varias décadas. El único cambio, y el más lógico, fue el aumento de la cifra de personas que acudía al acto. Esta celebración comienza en la Iglesia de Muñopedro, donde un hombre porta a su espalda una cruz seguido por detrás del sacerdote. Esta procesión consta de 14 estaciones o paradas, y se realiza un canto diferente entre cada una de ellas. La cruz puede ser llevada por cualquier habitante de la localidad, aunque durante muchos años ha sido transportada por la misma persona al no haber más demandantes.

Por otro lado, esta localidad segoviana recuperó hace 7 años aproximadamente otra procesión que se había dejado de realizar hace más de 40 años. Este acto es conocido en Muñopedro como “La carrera” y se hace todos los Jueves Santos.

Maricruz comentaba que esta procesión sí ha sufrido una evolución mayor con respecto a lo que se hacía hace casi medio siglo y según explica, entre 2 y 4 señores eran los encargados de hacer los cantos a lo largo del trayecto mientras que en la actualidad, canta todo aquel que lo desea. Asimismo, esta procesión cuenta con la música de una banda municipal en actual formación y que adorna esta ceremonia. Además, detalla que a través de los cantos las mujeres responden a los hombres y viceversa.