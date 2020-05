Sayas adelanta en COPE.es el 'no' de NA+ a la prórroga de la alarma y desata las críticas del PSOE

Este domingo, Sergio Sayas, diputado en el Congreso por Navarra Suma, ha adelantado que casi seguro votará 'no' a la sexta y última prórroga del estado de alarma que aprobará el Gobierno el martes y que se votará en la Cámara Baja el miércoles.

"Nuestro Comité Ejecutivo es el que marca la posición, tendrá un debate al respecto, pero me atrevo a decir que la posición sea el ‘no’", ha dicho Sayas en exclusiva en una entrevista con COPE.es.

Preguntado por qué el partido pasaría de la abstención al no, como ocurrió en la última votación, el diputado ha dicho que el Ejecutivo "trata de conseguir los votos con cesiones que nada tienen que ver con la explicación sanitaria".

"No puede ser que cuando venimos a aprobar un decreto de alarma el Gobierno, en lugar de tratarnos de convencer de la necesidad de ese estado de alarma, de darnos los informes sanitarios que avalan esa necesidad, que los llevo reclamando dos meses y no los tengo, lo que haga sea convertir la política en un zoco de la indecencia y en un bazar de la vergüenza", ha respondido a preguntas de este medio.

No obstante, el diputado ha dicho que hasta ahora creía justificado el estado de alarma "porque la gente no puede estar confinada en su casa sin un instrumento jurídico que así lo ampare. Además, la movilidad entre las comunidades y las provincias no se puede limitar en un país libre como este porque el Gobierno quiera hacerlo, tiene que tener un instrumento. Además, me parece bien que el Gobierno quiera venir cada 15 días a pedir eso al Congreso. Nuestra actitud ha sido la de la responsabilidad. Pero hemos llegado a un punto en el que, primero, la necesidad del estado de alarma es distinta, y, en segundo lugar, el Gobierno no pide el apoyo al estado de alarma, viene aquí a mercadear con el nacionalismo. Y en ese mercadeo no vamos a entrar", ha dicho tras conocerse que el PNV y el Gobierno central han acordado que el País Vasco y Navarra asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

EL PSOE ACUSA A UPN DE ANTEPONER SUS INTERESES

Estas declaraciones han provocado las críticas del diputado del PSN y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, que ha acusado a UPN de anteponer sus necesidades políticas a la salud de la ciudadanía.

En este sentido, Cerdán ha dicho que hace unos días "UPN defendía que el estado de alarma era importante para preservar la salud de la sociedad" y, sin embargo, ahora "UPN se posiciona con los exabruptos de Cayetana Álvarez de Toledo y los discursos broncos y polarizados que, desgraciadamente, estamos viendo”.

Se pregunta por eso cuándo los dos diputados de UPN, "que han caído en la irrelevancia", aportarán políticas que "realmente beneficien a los intereses de los navarros y las navarras".

Por el momento, Sánchez allana el camino de la última prórroga del estado de alarma con la abstención de ERC y el 'sí' del PNV.