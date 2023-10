Sanz destaca que la Unidad Aceleradora de Proyectos tiene en marcha 21 iniciativas en Huelva

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado este lunes que "solo" en la provincia de Huelva la Unidad Aceleradora de Proyectos ya moviliza 21 proyectos, "lo que significa 4.600 millones de euros de inversión y 15.000 empleos que van a generar todos esos recursos".

De este modo, el consejero ha participado este lunes en el foro 'Dialogando', donde ha explicado que la Unidad Aceleradora de Proyectos es una iniciativa que "están copiando en otras regiones", y que se encarga de "favorecer y agilizar cualquier tipo de inversión empresarial considerada de interés estratégico para la comunidad autónoma". Así, este recurso tiene en este momento "127 proyectos en la mesa, con una movilización de 12.500 millones de inversión y 47.000 empleos vinculados a la misma".

"Por tanto, el papel de la unidad aceleradora de proyectos es fundamental en la provincia de Huelva porque significa que 21 proyectos son prioritarios y están viendo la luz de una manera ágil y lo más eficaz posible", ha valorado.

Además, Sanz ha remarcado que de esos 4.600 millones de euros de inversión en Huelva dentro de la Unidad Acelerado de proyectos "hay 1.790 millones de euros vinculados a las inversiones en el Puerto de Huelva", por lo que ha subrayado la "actividad interesante de transformación de la ciudad y la provincia a través del impulso del puerto" que, además, "se puede ver con el proyecto del Muelle de Levante", por ello, la conexión puerto-ciudad es "un valor de éxito, donde Huelva está siendo referente de integración con su infraestructura portuaria".

"LA HORA DE HUELVA"

Por otro lado, en este foro Sanz ha puesto en valor el "compromiso" de la Junta de Andalucía con la provincia, porque es "la hora de Huelva, de concretar y de ofrecer realidades", toda vez que ha asegurado que "el modelo andaluz" de Juanma Moreno "está haciendo transformar y evolucionar Andalucía hasta los liderazgos en todos los rankings económicos y sociales", algo que "jamás había ocurrido".

"Vivimos un momento histórico en el que no hay ranking económico y social donde Andalucía no esté entre las primeras, pero ya nunca estamos, como ocurría antes, los últimos. Así ha ocurrido con los últimos datos recientes de creación del número de empresas; en la confianza empresarial; o como vienen dando los datos de empleo, liderando la reducción de paro y el crecimiento de la empresa".

Al respecto, también ha mencionado que Andalucía es la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan" y eso es "una novedad" porque "antes se vivía un infierno fiscal porque era la comunidad en la que más impuestos se pagaban".

"Es decir, hay un modelo que funciona, hay un modelo de éxito que es el de Juanma Moreno en Andalucía y es un modelo de éxito que hoy queremos compartir junto a las instituciones de Huelva apostando y creyendo en la provincia", ha remarcado.

Así, Sanz ha indicado que hay "un modelo que funciona, un modelo de éxito y un modelo que hace que Andalucía sea líder en España en cuanto a número de autónomos, de creación de empresas, de creación de empleo, cuando, bajada de impuestos y de simplificación administrativa".

"Todo eso es lo que hoy vamos a trasladar en un mensaje muy claro de apuesta y compromiso con Huelva porque el presidente de la Junta de Andalucía coincide con la alcaldesa en que es la hora de Huelva, y hay que hacer un acto de justicia con la provincia, porque se merece las infraestructuras y unas conexiones mucho más decentes, porque hay que ponerle fin a las continuas averías de trenes mediante una apuesta clara y definitiva", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha agradecido a la Junta "el buen trato que tiene con el puerto", ya que "son muchas las gestiones que ha hecho para consolidar el clúster energético e industrial que tanto estamos hablando en Huelva y en su provincia".

"Son muchas las empresas que vienen al puerto a consolidar su proyecto de planta para generación de energías limpias. Y en poco tiempo veremos cómo la riqueza y el empleo que va a generar la zona se va a generar gracias al puerto de Huelva", ha agregado.

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a Sanz el "trabajo que realiza" por la provincia, aunque ha puesto énfasis en la Aceleradora de Proyectos, ya que Huelva "vive un momento especial y esa aceleradora nos ayuda y nos da incentivo a nosotros y a los inversores para que sigan pensando en Huelva, para instalarse".

Además, ha agradecido el apoyo de la Junta a la hora de "reclamar las infraestructuras que necesita Huelva", porque es "un momento fundamental por el Muelle de Levante, que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, o los muchos proyectos de hidrógeno verde, metanol verde, de energías renovables", pero "se necesitan la infraestructuras".

"Necesitamos trenes en mejores condiciones, trenes nuevos. Además, necesitamos la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla que el gobierno portugués apoya y el español desgraciadamente no. Necesitamos mejores conexiones por carretera, infraestructuras hidráulicas y eléctricas porque hay grandes proyectos que si no tienen los recursos suficientes no podrán desarrollarse en Huelva. Es el momento de Huelva y no podemos permitir que no se nos dé lo que nos corresponde", ha subrayado.