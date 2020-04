Sanidad esconde la cifra total de contagiados por coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha escondido este domingo el número total de contagiados por el coronavirus en las cifras de seguimiento del COVID-19 en nuestro país. En el documento que cada día remite el Gobierno en el que se detallan los fallecidos, contagiados y recuperados en España por el virus ha dejado de incluirse la tabla que reflejaba los positivos por anticuerpos por comunidad autónoma, que sí estaba incluyendo hasta este sábado.

Un cambio que trastoca drásticamente la cifra de contagiados totales por COVID-19 en España. Este sábado, el número de positivos en nuestro país era de 223.759 personas, mientras que este domingo el número cae drásticamente hasta los 207.634. Y es que 17.854 personas se contabilizaron ayer como positivos por test de anticuerpos según recogía Sanidad en su informe diario.

De esta forma, el Gobierno celebra estar “doblegando la curva” con, no solo una bajada de los fallecidos en las últimas 24 horas hasta los 288 muertos, sino un descenso en este número de positivos. A lo que no se hace referencia, no obstante, es a la desaparición de los resultados de estas pruebas.

Tabla de positivos por anticuerpos del sábado 25 de abril / Sanidad

LAS COMUNIDADES SÍ LO INCLUYEN

En el caso, sin embargo, de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional sí que incluyen esta cifra de positivos por test de anticuerpos. Según el documento remitido por la Consejería de Sanidad de Madrid, la comunidad autónoma incluye 3.691 nuevos casos de COVID-19 que el Gobierno deja de contabilizar de manera oficial en el total del país.

Datos de contagio por COVID-19 en la Comunidad de Madrid del domingo 26 de abril

SIMÓN: “NO VAMOS A QUITAR TABLAS DE PRUEBAS SEROLÓGICAS”

El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha subrayado este domingo durante su intervención en rueda de prensa que “no van a quitar las tablas de pruebas serológicas ni los totales”. No obstante, este domingo España se ha levantado con lo que ayer eran casi 18.000 nuevos contagiados que han desaparecido de la tabla de registro de positivos por COVID-19.

Eso sí, el Ejecutivo ha mantenido en más de una ocasión que en sus cifras oficiales solo incluye los datos previamente confirmados mediante pruebas PCR, asegurando que son los más fiables. Una afirmación que se remite a la directiva de la OMS, que recomienda reflejarlos de esta forma para que posteriormente se puedan comparar con otros países.