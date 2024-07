Sánchez sobre Page: la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles al presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, sobre sus declaraciones respecto al acuerdo PSC y ERC, que "la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España".

Sánchez se ha referido así, en su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, a la declaración institucional en la que de García-Page ha avisado de que el acuerdo al que ha llegado el PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa "no le vincula" y confía en que su partido "no lo tolere".

El jefe del Ejecutivo ha calificado como "magnífico" el preacuerdo PSC-ERC, tanto para Cataluña como para España, y ha afirmado que "todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña".

En su declaración institucional, García-Page -que ha resaltado en varias ocasiones que no ha visto el documento y que solo conoce lo que ha dicho ERC- ha alertado de que el planteamiento de los independentistas catalanes "no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso".

"No va a salir adelante, que no se engañe nadie", ha aseverado el presidente castellanomanchego, que ha considerado que su aprobación sería dar "una patada el puzle constitucional para volver a empezar", y por ello ha argumentado que no lo puede apoyar y ha confiado "sinceramente" en que su partido "no lo tolere".