Sánchez presentará este viernes un nuevo candidato para presidir el Senado

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentará este viernes a la cúpula de su partido un nuevo candidato para presidir el Senado, después de que los independentistas hayan confirmado este jueves en el Parlament su veto al catalán Miquel Iceta, han avanzado fuentes de la dirección socialista.

Sánchez reunirá a las 12:30 horas en la sede del PSOE en Ferraz --una vez terminado el Consejo de Ministros-- a la Ejecutiva Federal del partido, que debe aprobar formalmente los nombres que representarán al partido en las Mesas del Congreso y del Senado, con los presidentes de las dos Cámaras incluidos.

El líder socialista tan sólo había revelado la candidatura de Iceta, que no saldrá adelante porque, al no haber concurrido Iceta en las listas del Senado a las generales, debía ser designado previamente senador por la cuota autonómica, un trámite que los independentistas han bloqueado este jueves en una votación en el Parlament.

Aunque Iceta ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, no está previsto que pueda resolverlo antes de la sesión constitutiva de las Cortes el próximo 21 de mayo, dado que el primer pleno que hay convocado y que podría verlo arranca el martes próximo.

Está por ver si el candidato alternativo a Iceta que se propondrá este viernes será definitivo o si está pensado como una solución temporal hasta que la elección de Iceta como senador autonómico se despeje, si es que llega a despejarse con una eventual resolución del TC a su favor.

Para presidir el Congreso, en las quinielas ha sonado con fuerza el nombre de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. Sin embargo, son numerosas las voces en el Ejecutivo y en el Gobierno que apuestan por su continuidad en el mismo puesto. Pero hay otros ministros que podrían desempeñar esa función de presidir la Cámara Baja, según fuentes socialistas.

La Ejecutiva Federal del PSOE también aprobará este viernes las personas que propone al frente de las direcciones de los respectivos grupos parlamentarios, portavoces incluidos. En este caso, estos nombres deberán ser refrendados por el conjunto del grupo parlamentario correspondiente en la primera reunión que tengan.

EL PSOE, A FALTA DE CINCO SENADORES

En la sesión constitutiva del Senado, el PSOE tendrá cinco senadores menos de los que le corresponden y el grupo arrancará la legislatura con 137 parlamentarios en lugar de 142.

Se trata de cinco senadores que han dejado el escaño y no han sido sustituidos por sus respectivos parlamentos. Por un lado, estará sin cubrir, salvo sorpresas, el hueco que deja José Montilla por Cataluña y que tendrá que ser sustituido por otra persona si no es Miquel Iceta. Al PSOE le faltarán además los dos senadores que le corresponden por la Comunidad Valenciana, que acaba de constituir sus nuevas Cortes tras las elecciones autonómicas del 28A y no tendrá renovados estos cargos para el martes. También tienen los socialistas que cubrir un sillón por Galicia y otro por Asturias, por dos senadores autonómicos que han logrado el escaño en las elecciones generales y dejan por tanto ese puesto vacante.