Sánchez: no es necesario crear "alarmismo" con la llegada de una recesión

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cree que "no es necesario" sembrar ahora "alarmismo" sobre la llegada de una recesión económica y ha asegurado que, si llega, el PSOE tiene "equipo" para afrontarla, muy al contrario de lo que, su opinión, les pasa a los demás partidos.

En Cádiz, en el segundo acto de partido que ha celebrado hoy en Andalucía junto con la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, Sánchez ha opinado que los economistas como en el 2008 "no vieron la recesión" ahora pueden estar anticipándose.

"No es necesario un alarmismo innecesario, las cosas en el justo término", ha apuntado.

En cualquier caso ha presumido de que el PSOE tienen "equipo" para afrontarla, con unas ministras como la de Economía, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero.

"Los otros no sé. De Podemos no hablo, Ciudadanos no tiene a nadie y Casado tampoco. Bueno sí, a Rato; pero ese está en la cárcel", ha ironizado.

En su opinión, el PSOE tienen un "equipo riguroso" y "con compromiso".

Tras recordar que otros, en alusión al PP, "utilizaron la crisis" para "recortar, subir impuestos a las clases medias, y de paso corromperse", ha afirmado que el PSOE hará "todo lo contrario": defender "el patrimonio común, que es el Estado de bienestar" y "si hay que subir los impuestos, se les sube a los ricos".

Sánchez ha apuntado que se siente "en deuda" con los que votaron al PSOE en las últimas elecciones generales e "incluso con los que votaron a otras opciones progresistas".

Y ha reivindicado "una españa movilizada" que en los próximos comicios concentre su voto en el "único partido que puede vencer al bloqueo".

Sánchez ha criticado también el "trampantojo" que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, difunde antes de las elecciones para advertir de que el PSOE se apoyará en Ciudadanos y PP.

"Alto y claro" le ha asegurado a Podemos que el PSOE no tiene "nada que ver" con "partidos que pactan con la ultraderecha" en comunidades autónomas como las de Andalucía o Castilla y León.