Sánchez elogió a Barrabés tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez y en pleno concurso de adjudicación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió el pasado 2021 al empresario Juan Carlos Barrabés, tan sólo unos meses antes de que su esposa, Begoña Gómez, le firmara cartas de recomendación y en pleno proceso de adjudicación. Lo hizo en un acto público en Zaragoza hace 3 años y en el que hablaba de que el Grupo Barrabés “ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que brindan servicios de todo tipo”.

Además, el líder del Ejecutivo destacaba en el vídeo, al que ha tenido acceso COPE, la plataforma 'Attitude Academy', lanzada en marzo de 2020, y de apoyo de digitalización a pymes. Barrabés terminaría consiguiendo los contratos públicos a los que optaba en el momento de las alabanzas de Sánchez, unas adjudicaciones por valor de cerca de 10 millones de euros.

“Ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo: de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías... no solamente en toda Europa, sino todo de todo el mundo”, señalaba Sánchez del Grupo Barrabés durante un acto de presentación del Plan de Recuperación de Aragón.





La relación de Begoña Gómez con Barrabés



Según la investigación, la mujer del presidente encargó a Barrabés el diseño del Máster de Transformación Social Competitiva que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Así, hace sólo unos días el comunicador de COPE, Carlos Herrera, explicaba en su monólogo de Herrera en COPE que la UCO, la unidad de la Guardia Civil, había “registrado durante tres horas el Consejo Superior de Deportes buscando documentación sobre los contratos otorgados al socio de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés”.

“La Fiscalía Europea también ha pedido información sobre las contrataciones públicas de Barrabés. El juez también ha abierto una investigación por la filtración parcial interesada del informe de la UCO al diario El País”, comentaba, a la vez que subrayaba que Gómez “está imputada”, pero “eso no presupone en absoluto que vaya a ser condenada, puede que no lo sea, que finalice la instrucción sin ninguna acusación de peso porque el juez no encuentra nada o que sí lo encuentre pero luego el jjuez que juzgue no encuentre conducta delictiva o sí”. “Pero la conducta está siendo investigada por un juzgado, eso es un hecho objetivo”.