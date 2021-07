Sánchez cierra una gira de marketing en EEUU entre demandas para Cuba y asegurando que “cumple lo que dice”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha finalizado este viernes su viaje a Estados Unidos. Una gira marcada por las polémicas declaraciones que el líder del Ejecutivo ha dejado en sus diversas entrevistas y comparecencias, afirmando ser "un político que cumple" y pidiendo reformas en Cuba, entre otras.

El viaje de Sánchez era polémico antes de iniciarse debido a la ausencia de una reunión el Joe Biden, a lo que el presidente ha respondido en todo momento asegurando que el viaje era de carácter exclusivamente económico. "Estamos definiendo nuestra hoja de ruta para recuperar la economía y necesitamos tener al sector privado americano a bordo, y por eso estamos aquí", aseguraba Sánchez en una entrevista en la MSNBC.

Sánchez se autodefine como un político que "cumple" en su primera entrevista en EE.UU.

El martes por la noche, el presidente del Gobierno aterrizaba en Nueva York y a las pocas horas concedía su primera entrevista a Reuters en la que hacía sus declaraciones más polémicas. "Me defino como un político que cumple. Me gustan los hechos y me gusta hacer", afirmaba Sánchez, al mismo tiempo que aprovechaba para cargar con la oposición, asegurando que esta "solo grita".

Unas palabras que comentaba en la mañana de este viernes Carlos Herrera asegurando Sánchez "ha ido de vacaciones a hacerse autobombo con algunas entrevistas en televisión" y que se ha dedicado a decir que cumple cuando es "el tío que más mentiras dice por segundo, ya que miente más que habla".

El presidente aprovechaba la entrevista para sacar pecho sobre su gestión en la pandemia asegurando que "nosotros cumplimos, aprobamos las leyes y las reformas y las inversiones y creo que los españoles apreciarán y evaluarán positivamente lo que hicimos en estos años tan difíciles para nuestra historia y para la historia de la historia humana". Aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a los fondos de inversión, a quiénes les ha garantizado que cuenta con la estabilidad política necesaria para impulsar todas las reformas que tienen planteadas.

Segundo día de gira dedicado a Cuba, el español y Hollywood

En su segundo día al otro lado del charco, el líder del Ejecutivo ha aprovechado para ensalzar el español como una lengua "de progreso, modernidad, futuro y emprendimiento", y también de "ciencia" y "tecnología", y el mejor "embajador comercial" y "de libertades" y, por ello, ha defendido la necesidad de "protegerlo" y "darlo a conocer". "El español es tal vez la lengua más viva del mundo", aseguraba.





Por otro lado ha estado en los estudios de la NBC en Los Ángeles presentado su proyecto para convertir a España en "el Hollywood de Europa". "España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, así como todos los escenarios y localizaciones posibles para recibir nuevos proyectos y crear nuevas ficciones. Aspiramos a convertirnos, y así se ha dicho en algunos medios, si me permiten la comparación, en el Hollywood de Europa", ha afirmado.

El jueves, Sánchez concedía otra entrevista, en este caso a la CNN en español en la que ha defendido la necesidad de que Cuba emprenda "sin injerencias de nadie" reformas y transformaciones para "poder disfrutar de derechos y libertades", y ha criticado el embargo estadounidense a la isla, al asegurar que la caída del turismo en el país caribeño por el Covid ha sido si cabe más "terrible" debido a esta circunstancia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reunión con el director ejecutivo de Apple en el tercer día de viaje

El viernes, Sánchez ha mantenido una reunión con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en la sede de Cupertino, en Silicon Valley. Su objetivo ha sido promocionar el Plan de Recuperación para la economía española y atraer inversiones del gigante tecnológico. Una reunión llevada a cabo con la máxima discreción por la seguridad de la compañía, debido a cuestiones de propiedad intelectual.

El propio presidente ha valorado la reunión a través de su cuenta de Twitter en la que ha dejado el siguiente mensaje: "Productiva reunión con Tim Cook en San Francisco. España sabe que la transformación digital es prioritaria y el Plan de Recuperación nos brinda una oportunidad única para afrontar este reto. No hay mejor ocasión para que grandes tecnológicas como Apple inviertan en nuestro país".

Una gira que ha dejado muchas declaraciones del presidente pero que se salda, aparentemente, sin ningún la consecución del ningún acuerdo. La gira 'del marketing' de Sánchez con más palabras que hechos y más entrevistas que reuniones bilaterales.