Sánchez y Aragonès coincidirán este viernes en Barcelona en plena polémica por Pegasus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidirán este viernes en Barcelona en la XXXVII Reunió Cercle d'Economia en plena polémica sobre el caso de espionaje a través del programa Pegasus.

Ambos presidentes estarán presentes en el acto de entrega del II Premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se llevará a cabo después de la intervención de Sánchez en estas jornadas.

Será la primera vez que Sánchez y Aragonès coinciden desde que trascendió primero el espionaje a una sesentena de líderes y personas relacionadas con el independentismo, entre ellas el propio presidente de la Generalitat, y luego que los teléfonos móviles del mismo jefe del Ejecutivo central y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también habían sido infectados con el software Pegasus.

Además, se producirá después de que este miércoles la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, haya admitido en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se espió a cerca de una veintena de independentistas con autorización judicial del Tribunal Supremo, entre ellos el propio Aragonès.

Desde el inicio de la polémica por el caso de espionaje, Aragonès y el Govern han elevado el tono ante el Gobierno para exigir que aclare el espionaje, asuma responsabilidades y haya dimisiones, y han restringido las relaciones porque consideran que las confianzas entre ambos gobiernos se han roto.

El hecho de que el Gobierno anunciara que Sánchez y Robles han sido afectados por el espionaje no ha hecho rebajar la presión ni las críticas del Govern, ya que creen que son dos asuntos diferentes y recriminan que hayan reaccionado de manera distinta cuando las escuchas han afectado al presidente del Ejecutivo y a la Ministra que cuando solo afectaba a independentistas.

De hecho, el miércoles en la jornada inaugural de la Reunió Cercle d'Economia el presidente de la Generalitat acusó a Sánchez de "dinamitar" la vía del diálogo con su gestión del caso de espionaje y le reclamó que se produzca un punto de inflexión y depure responsabilidades.

Asimismo, el jueves, después de las explicaciones del CNI, el presidente catalán ha urgido al Gobierno a asumir responsabilidades por el caso de espionaje, ha exigido una "respuesta al más alto nivel", explicar quién dio la autorización política y quién tenía constancia de las escuchas, así como desclasificar la autorización judicial.

REUNIÓN ENTRE PRESIDENTES

Otra de las demandas que ha hecho el jefe del Ejecutivo catalán desde el inicio de la polémica ha sido exigir una reunión con Sánchez para que le dé explicaciones sobre lo ocurrido y poder abordar el asunto, pero por el momento no está previsto este encuentro.

"Ya no es si se hará o no, porque no podrán evitar este encuentro. Es cuándo se hará. Y esto sólo lo puede responder la Moncloa", afirmó el martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que también reclamó a Sánchez que aprovechara su visita a Barcelona para dar explicaciones sobre el espionaje.

Sin embargo, rechazó que el Cercle d'Economia deba ser el escenario de esta reunión, ya que el Govern quiere que este hipotético encuentro entre presidentes sirva para abordar profundamente el caso de espionaje y no se limite a una breve conversación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde el Gobierno, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, afirmó que no tienen "ningún problema" con que haya una conversación entre ambos presidentes y aseguró que Sánchez habla con todos los presidentes autonómicos.