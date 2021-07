Sánchez admite que "no esperaba" que los independentistas se lo pusieran "fácil" tras la concesión de los indultos

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este martes que auguraba que los independentistas no se lo pondrían "fácil" después de que el Ejecutivo decidiera indultar a los condenados por el proceso independentista catalán. "No esperaba otra cosa", ha dicho.

De esta forma ha respondido en una entrevista con Informativos Telecinco, recogida por Europa Press, cuando se le ha preguntado si no teme que la agenda del encuentro con Cataluña impulsada por su Gobierno acabe en fracaso teniendo en cuenta que los independentistas no se lo están poniendo nada fácil con sus declaraciones.

El presidente ha puesto de relieve que en la democracia española "cualquiera" puede defender sus opiniones e ideas "pero siempre respetando la legalidad". "Por tanto, yo no les voy a convencer a ellos que abandonen sus tesis independentistas, como ellos tampoco nos van a convencer a nosotros de que lo mejor es estar unidos", ha manifestado.

Con todo, ha defendido la decisión de su Gobierno de indultar a los presos del 'procés' pese a las dudas que esta pueda generar "en buena parte" de la población porque sostiene que es necesario "restablecer lo que se rompió en 2017", una situación de la que ha responsabilizado a los líderes independentistas.

Sánchez ha recordado que el Gobierno les ha otorgado esta medida de gracia después de que éstos hayan estado "44 meses en la cárcel" y que los indultos concedidos "son parciales, mantienen la inhabilitación en la representación política y están condicionados a que no vuelvan a cometer este tipo de delitos".

A su juicio, con estos indultos la democracia española traslada un mensaje "inequívoco": "Que queremos contar con todos, con aquellos que voten independentistas y aquellos que no votan independentistas". "Y ahora lo que tiene que hacer el Gobierno catalán es abrir un proceso de diálogo con la parte de Cataluña, no menor, que no comulga con esa hoja de ruta independentista", ha apostillado.

