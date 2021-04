Rusia cree que la disputa con Eslovaquia respecto a la Sputnik V "no socava la confianza" de la UE en la vacuna

Rusia ha asegurado este viernes que la disputa que mantiene con Eslovaquia a cuenta de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V "no socava la confianza" de la Unión Europea en el fármaco.

"No socava de manera alguna la confianza que tiene la UE en nuestra vacuna", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuestionado sobre el asunto en rueda de prensa.

Peskov, que ha sostenido que la situación es "poco comprensible", ha defendido que la Sputnik V es "una de las mejores vacunas del mundo, una de las más seguras y más eficaces", según ha recogido la agencia de noticias rusa Sputnik.

En este sentido, ha reiterado que los debates en territorio eslovaco sobre el uso del inmunizador son "asuntos internos" del país y no tienen relación alguna con Moscú. "Si no necesitan nuestra vacuna en Eslovaquia, se alegrarán muchos y muchos otros países (...) otros países recibirán más", ha zanjado.

Las autoridades rusas solicitaron al Gobierno de Eslovaquia el jueves que devuelva las dosis que ha recibido de la vacuna, por considerar que se han cometido "violaciones del contrato", después de que el regulador eslovaco dijese que carecía de los datos suficientes para avalar su eficacia.

Eslovaquia recibió el 1 de marzo un primer envío de 200.000 dosis, pero no ha inyectado ninguna de ellas a la espera de autorizaciones que no llegan. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no se ha pronunciado, mientras que a nivel interno los expertos alegan que no pueden emitir una resolución clara sobre la seguridad del fármaco.

En un informe, el organismo regulador eslovaco arguyó que el material suministrado no era idéntico al descrito en la revista médica 'The Lancet', que confirmó una eficacia del 91,6 por ciento para la Sputnik V.