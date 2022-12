La ruptura en Cs sin visos de solución: Bal mantiene el pulso, quiere cambios

Alicia López

Edmundo Bal quiere cambios de verdad en Ciudadanos y no el paripé que cree que ofrece Inés Arrimadas para seguir controlando el partido, que es el origen del enfrentamiento entre ambos y no la ley del solo sí es sí como ha hecho ver la líder naranja, según fuentes del entorno del portavoz.

Arrimadas, que ayer no cruzó palabra con Bal durante la recepción por el 44 aniversario de la Constitución, insistió en que el choque entre los dos viene a partir de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y las rebajas de penas a violadores que produjo en algunos casos, mientras que fuentes próximas a Bal han asegurado a EFE que eso no es cierto, porque no hubo mayores discusiones en torno a esa ley de lo que ha habido con otras.

La relación se ha roto porque Arrimadas aspira a seguir manejando el partido y eso no podía ser, han explicado refiriéndose a que no se puede llevar a cabo una refundación creíble y que busque reconectar con la militancia y el electorado si ella va a seguir moviendo los hilos, teniendo en cuenta las debacles electorales que acumula y otros errores políticos como la moción fallida de Murcia.

Tal y como está el panorama en la formación naranja, no hay visos de que Arrimadas y Bal puedan llegar a un entendimiento en una candidatura de unidad. De momento, han confirmado las mismas fuentes, no hay ninguna reunión de los dos a la vista.

A través de las redes sociales, Bal ha señalado que seguirá trabajando por la unidad y para que nadie pueda utilizarla "de rehén con el fin de justificar no cambiar lo que no funciona".

También ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido una despedida digna de Cs, abriendo las puertas a sus dirigentes "aprovechables" al replicarle que el proyecto liberal es diferente del suyo porque implica "mucho más que hablar bajito y no querer moverse".