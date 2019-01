Rufián aprovecha la carta de Iglesias a Errejón para criticar a la Policía y recibe decenas de zascas

La ruptura política entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias seguramente sea una de las noticias políticas más comentada en los próximos días. El que fuera mano derecha de Pablo Iglesias ha decido abandonar las filas de la formación morada, para optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid presentando una candidatura con el partido de Manuela Carmena.

Las reacciones han ido aumentado durante la tarde de este jueves. Pero la que más ha resonado dentro de la opinión pública ha sido la del secretario general de Podemos, que ha publicado una carta en su cuenta de Facebook.

La carta se ha hecho viral rápidamente y ha recibido muchas respuestas, incluyendo la del diputado de ERC, Gabriel Rufián. “Una carta con ese tono grave mientras la Policía Nacional estaba deteniendo ayer de paisano, con capucha y sin orden judicial a 16 activistas, políticos y fotoperiodistas independentistas y antifascistas en Catalunya, también hubiera estado bien”.

El diputado catalán ha aprovechado las palabras de Iglesias para dar un toque de atención al líder de Podemos, recordándole que también espera su comparecencia en otras ocasiones, en este caso refiriéndose a unas detenciones ejecutadas por la Policía Nacional el pasado miércoles en Cataluña.

