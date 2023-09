Rueda defiende que diputados del PP puedan usar gallego en el Congreso al estar aprobado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que los diputados del PP puedan hablar gallego en el Congreso si así lo estiman oportuno, una vez que este jueves se ha aprobado el uso de las lenguas cooficiales, una medida contra la que han votado PP, Vox y UPN.

Para el también líder del PP gallego, dado que el uso de las lenguas cooficiales ya está en vigor "queda a disposición de cualquiera que las quiera utilizar", y si los diputados gallegos del PP deciden optar por este idioma "están en su derecho", por lo que él "no vería ninguna cuestión en eso".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Rueda ha vuelto a defender la oposición de su partido a esta medida, porque "no le parece una buena noticia que este sea el tema central", ya que ahora no es el momento "ni de broma" de abordar esta cuestión del uso de las lenguas cooficiales.

Por el contrario, cree que hay que centrar el debate en "los 450.000 millones de euros puestos encima de la mesa" por los independentistas catalanes para negociar la investidura de Pedro Sánchez, un aspecto al que ha vuelto reiteradamente tras ser preguntado en varias ocasiones por el uso del gallego en el Congreso.

Con este mismo argumento, ha descartado también las críticas a su persona por parte de la oposición en Galicia y por del medio centenar de intelectuales que ayer firmaron en manifiesto a favor el uso del gallego en el Congreso.

"No nos hace mucho más o menos gallegos defender el uso del gallego en el Congreso, nos hace mucho más gallegos defender que no nos quiten a nosotros financiación y recursos para dárselos a otros", ha asegurado a este respecto, tras constatar que esto último es lo que le preocupa "especialmente" y no la cuestión del idioma.

Y sobre el voto de la diputada del PP y exconselleira de Mar, Rosa Quintana, que fue a favor del uso de las lenguas cooficiales, ha manifestado que está seguro de que fue un "error" de manera "absolutamente involuntaria".

Rueda ha reprochado a BNG y PSdeG que quiera centrarse en el "tema del pinganillo", como ha calificado el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja, y no de lo que realmente cree que hay detrás, que es "intentar contentar a Puigdemont" para la investidura de Pedro Sánchez.

Para el presidente gallego, "el momento no es ahora, ni de broma", sino en todo caso "más adelante", para hablar el uso de estas lenguas cuando hay 450.000 millones de euros que se quieren "hurtar al resto de las comunidades autónomas" desde Cataluña en una negociación "bilateral, inasumible y descomunal" para la investidura.

Así que les ha reclamado "menos cinismo", sobre todo al BNG, formación a la que, "hablando de traiciones", ha preguntado qué le parece que en Bruselas el Gobierno defienda primero el uso del catalán y posteriormente el del gallego y el euskera y si eso puede considerarse "lealtad".

Por eso, ha calificado de "efectista y tremendista" que la líder del BNG, Ana Pontón, le haya acusado a él de "traición" al gallego, algo que "nada tiene que ver con la realidad" y ha insistido en que cree que no hay "ninguna duda" de la defensa que la Xunta hace de la lengua gallega. EFE

