Rovira (ERC) aleja su regreso desde Suiza por Tsunami Democràtic: "Aún tardaré un poco más"

Interviene telemáticamente en un acto de ERC en Vic (Barcelona), su ciudad natal

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha alejado su regreso a Catalunya desde Ginebra (Suiza) debido a la causa judicial por los altercados durante las manifestaciones de Tsunami Democràtic en 2019 contra la sentencia del 1-O: "Aún tardaré un poco más en volver. Me parece que mi estancia en Ginebra se alarga".

"No me precipitaré. Antes quiero saber de qué se me acusa", ha dicho en una intervención telemática en un acto de ERC en Vic (Barcelona), su ciudad natal, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, y la alcaldable Maria Balasch.

La Guardia Civil situó a Rovira en la cúpula de Tsunami Democràtic en un informe incorporado a la causa que instruye la Audiencia Nacional por disturbios en las movilizaciones de la plataforma independentista tras la sentencia del 1-O.

Rovira ha lamentado que la causa ha estado tres años bajo secreto y que no conoce el contenido de esos informes ni de la investigación ni de sus "diligencias abusivas".

También ha lamentado que las protestas independentistas contra la sentencia del 1-O se investiguen como presunto terrorismo y ha defendido el derecho a la manifestación: "¿Qué debía hacer el movimiento independentista?", se ha preguntado.

HAY UN "PATRÓN"

Rovira ha enmarcado la causa por Tsunami Democràtic en un "patrón sistemático" contra el movimiento independentista, como asegura que constató el dictamen de Naciones Unidas que detectó presuntos elementos de persecución contra dirigentes de ERC.

En este sentido, ha mantenido que ese patrón se basa en filtrar informaciones sobre la investigación para "construir un relato" que criminaliza al independentismo, en sus palabras.

"Nos defenderemos ante esta causa porque defender el derecho de protesta y manifestación pacífica también es defender los derechos humanos en el mundo", ha añadido.

Visiblemente emocionada, Rovira ha pedido a los asistentes del acto --unos 200-- un aplauso para sus padres, en primera fila: "Gracias, padres, por estar siempre ahí. Y gracias a toda la gente de Vic".