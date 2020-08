Rosa Díez vuelve a cargar contra el Gobierno ante la mala evolución de la pandemia: "Gentuza"

La ex diputada nacional y colaboradora de ‘Herrera en Cope’, Rosa Díez, ya está cansada de la situación que se está viviendo en España con la mala evolución de la pandemia y los casos de coronavirus que no paran de subir. La ex diputada está desilusionada con la gestión del Gobierno y ha compartido en sus redes su tristeza.

Rosa Díez no soporta más el desastre económico y sanitario que está causando la pésima gestión del Gobierno de Sánchez. La política ha visto durante el presente mes de agosto, como el resto de españoles, cómo el coronavirus rebrotaba por todas las regiones de España sin una sola medida al respecto por parte del Gobierno.

La cofundadora del UPyD ha explotado en Twitter tras la noticia relacionada con la insuficiencia de remdesivir, el medicamento que se usa para luchar frente al Covid-19.

“Su incompetencia y su desidia cuesta vidas. Cárcel, esta gentuza del Gobierno es de cárcel”, ha dicho Rosa Díez en su cuenta de Twitter

La situación ha vuelto a llegar a un límite desorbitado y seguimos sin ver que nadie haya pagado por su responsabilidad en un asunto tan bestial. Rosa Díez ve con pavor cómo el Gobierno está desoyendo las alarmas que comienzan de nuevo a sonar por los rebrotes de coronavirus.

Rosa Díez indignada con que Sánchez se fue de vacaciones en la actual siuación

Hace pocos días la ex diputada nacional y colaboradora de ‘Herrera en COPE', Rosa Díez, acusaba a Sánchez de “ególatra”, al tiempo que no dudó en asegurar que “no tiene ni vergüenza ni pudor”.