Robles pide al PP "no dar lecciones de honestidad": "No consiento que hablen de Gobierno de la corrupción"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este miércoles al PP que "no dé lecciones de corrupción ni honestidad" al Ejecutivo, advirtiendo que "no consiente" que los 'populares' hablen de que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el de la corrupción".

Así se ha expresado la titular de Defensa durante la sesión de control en el Congreso, después de que el diputado 'popular' Carlos Rojas le haya reprochado "haber llegado a ser ministra con una moción contra la corrupción" y decirle que se va a ir "de un Gobierno lleno de corrupción".

"No le consiento que hable de que es un Gobierno de la corrupción, no se puede venir en una democracia a decir lo que está diciendo", ha afeado Robles, que ha dicho a Rojas que "no le va a dar lecciones", ni a ella ni al Ejecutivo, "ni de honestidad ni de ética". Además, le ha recomendado "aprender de algunos miembros" del Gobierno.

UNA POLÍTICA DE ESTADO

Al margen de la corrupción, Rojas ha requerido a la ministra sobre las discrepancias en el seno del Ejecutivo de coalición respecto a la inversión económica destinada a armamento para Ucrania, mil millones de euros comprometidos en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Rojas ha pedido a la ministra "desautorizar" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se desmarcó del acuerdo sobre la inversión alcanzado en el Consejo de Ministros. De forma paralela, ha puesto el foco en que la política de defensa es una política de Estado y estas diferencias entre los socios no la ofrecen.

Además, le ha pedido a la ministra traer acuerdos de ese calado al Congreso y no alcanzarlos "de tapadillo", pero, en cualquier caso, le ha garantizado que el PP les apoyará en este ámbito.

Por su parte, Robles ha recalcado al diputado 'popular' que la política de defensa es de Estado y ha hecho hincapié en el "prestigio" de España cuando acude a reuniones con los socios de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

En este sentido, ha reclamado al PP "que se sientan orgullosos" en vez de "poner zancadillas y no contribuir". Por último, ha recalcado su "orgullo" por ser la ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez y por las Fuerzas Armadas.