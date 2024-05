La Rioja inicia un nuevo plan de renovación de electrodomésticos con una subvención del 25% de la compra

La Rioja ha puesto en marcha un nuevo plan de renovación de eletrodomésticos con una subvención del 25 por ciento de la compra de hasta tres aparatos, tal y como ha informado hoy el director general de Energías, Amadeo Lázaro.

En rueda de prensa junto al presidente de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de La Rioja (AECER), Javier Rioja, y la secretaria general de la organización, Adelaida Alútiz, ha dado a conocer un plan que se desarrollará hasta 6 de septiembre (o hasta que finalicen los fondos, de 300.000 euros).

Se subvencionará con un 25 por ciento del precio del aparato (IVA incluído) y un máximo de 150 euros por electrodoméstico (o 450 por persona) y está destinado al cambio de un electrodoméstico viejo por otro de eficiencia energética.

Se incluyen frigoríficos o frigorífico - congelador con clasificación energética A, B, C o D; congelador con clasificación energética A, B, C o D; lavadora o lavasecadora A o B; lavavajillas A, B, C o D; Placas de inducción total (solamente tecnología de inducción, no mixtas); hornos A+ o superior; secadoras A++ o superior; y campanas extractoras A++ o superior.

Rioja ha señalado cómo, "independientemente de que se convoque un Plan Renove, el ahorro que puede suponer el cambio de un electrodoméstico de hace quince o veinte años por un electrodoméstico de clase actual ya supone un incentivo muy importante".

El ahorro, por ejemplo, por persona de un nuevo frigorífico eficiente puede ser de 236 euros al año, de una lavadora de 150 euros y de un horno de setenta. Ahorros energéticos que, en el caso de la lavadora, deben sumar el del agua.

En un caso extremo, ha explicado, el ahorro en la factura de la luz puede alcanzar los mil euros con el cambio de todos los electrodomésticos de la casa.

TRIPLE ENFOQUE

Lázaro ha explicado que este plan tiene un "triple enfoque". En primer lugar, "mejorar el ahorro energético en alineación con los objetivos del Plan Nacional de Eficiencia Energética y con el plan riojano del PRIEC de Clima y Energía".

Así, se tiene el "objetivo tremendamente ambicioso de superar el 32,5 por ciento de reducción energética de acuerdo con el plan aprobado por la Unión Europea 2030".

En segundo lugar, lograr un impacto en la promoción, fomento y dinamización del sector comercial riojano. Por eso, no se incluyen grandes superficies, sólo pequeño comercio.

Por último, la última intención es al consumidor, facilitándole consumir equipamientos a un menor coste que, además, le van a permitir tener un ahorro energético.