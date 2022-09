Ribó y Colau: Sin Cercanías ni Corredor, no hay transporte público posible

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han reclamado al Estado una "solución" para los problemas de los trenes de Cercanías y para finalizar el Corredor Mediterráneo que une ambas ciudades porque, han dicho, si no se arreglan "no hay transporte público posible".

Así lo han señalado Ribó y Colau durante su participación en un debate sobre los principales retos de futuro de estas dos ciudades organizado por elDiario.es en su décimo aniversario, en el que han coincidido en la necesidad de que las ciudades se hagan para las "personas", donde se democratice la movilidad y haya más zonas verdes.

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Ambos han abogado por el transporte sostenible y por que la gente use más el transporte público, ande o vaya en bici pero para ello, ha dicho Ribó, hay que "pedirle al Estado que arregle las cercanías porque si no, no hay transporte público posible".

También Colau se ha mostrado partidaria de reducir de forma "tajante" el vehículo privado, ya que la mayoría de coches que circulan por Barcelona llegan de fuera, al tiempo que ha señalado que tampoco "no se han hecho los deberes con Cercanías"

Ha criticado que para hacer el trayecto de Barcelona a Valencia, que son 350 kilómetros, haya tardado tres horas y media, cuando se tarda menos de tres horas en hacer los 600 kilómetros que separa Barcelona de Madrid.

"Ese centralismo radial sin sentido tiene que acabar ya y el Corredor Mediterráneo tendría que estar acabado", ha dicho Colau, quien ha lamentado que "no resuelvan Cercanías o el Corredor, que son esenciales para reducir las emisiones, y vengan a proponer la ampliación del aeropuerto. Eso es del siglo pasado".

Ribó ha recordado que el Consell Metropolitá de l'Horta, que gestionaba el área metropolitana, fue disuelto por el PP, y sin ese proyecto de movilidad metropolitana, las personas que se desplazan a sus empresas fuera del término municipal lo hacen en su coche y ellos solos y, sobre la ampliación norte del puerto de Valencia, ha insistido en la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental

CIUDADES PARA LAS PERSONAS

Según Colau, las ciudades "pueden tener muchas cosas pero si no hay personas son escenarios distópicos", y considera que se tienen que diseñar para que las personas "vivan lo mejor posible en ellas y en las últimas décadas eso se ha perdido y la circulación de los coches ha ocupado la mayor parte del espacio".

"Lo que seguro que no es viable es que las ciudades sean de cemento, contaminantes, ruidosas, insanas, donde cada vez sea difícil imaginarse que los niños puedan crecer lo más sanos y felices posible, jugar en la calle y desarrollarse como personas libres en salud", ha afirmado Colau.

Considera una "injusticia espacial" que en Barcelona el 25 % de los desplazamientos se haga en coche pero ocupen el 65 % del espacio público, e insiste en que hay que hacer que las personas "sean las protagonistas del espacio público" y eso "pasa por recuperar mucho verde para que no sean irrespirables".

Por su parte, Ribó ha recordado que el cambio climático "se lo cree ya hasta el primo del señor Rajoy, se lo cree todo el mundo y es algo a lo que hay que dar respuesta" y, por ello, se han planteado que Valencia sea una de las cien ciudades climáticamente neutras en 2030.

ENERGÍA RENOVABLES

Ambos alcaldes también han coincidido en la necesidad impulsar las energías renovables. Colau ha señalado que en Barcelona se han creado puntos de asesoramiento energético y desde su puesta en marcha en 2015 se ha atendido a unos 100.000 vecinos y se han evitado más de 60.000 cortes de suministro, asesorando y ayudando a negociar con las compañías.

Además, se ha fomentado las renovables con placas solares en edificios públicos y subvencionando a los particulares, y creado una comercializadora pública, "Barcelona energía", que compra energía cien por cien verde y la distribuye, y toda la iluminación pública es renovable: "Funciona mejor que el oligopolio existente ahora mismo".

A juicio de Ribó, se ha de pasar de un consumo de energía eléctrica basada en fuentes del petroleo a un consumo de energías renovables.