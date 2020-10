El Rey y Pedro Sánchez no coinciden desde agosto: estos han sido todos sus encuentros públicos en 2020

Tras la tempestad, llega la calma. Es la máxima que parece que el Gobierno quiere que se imponga tras no haber permitido la presencia de Felipe VI en Barcelona unos días atrás. Como “ya no es 1 de octubre” (en palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo), el Rey sí puede acudir ahora a la Ciudad Condal. Aunque la Corona no estuvo representada (aun pese a la tradición) en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, sí lo estará en la BNEW (Barcelona New Economic Week). El monarca presidirá la entrega de premios del evento este viernes. Para más inri, junto a Pedro Sánchez.

Apenas dos semanas después de uno de los revuelos más trascendentales de lo que va de curso político, el jefe del Ejecutivo y el del Estado compartirán agenda. Será la primera vez en la que ambos mandatarios coincidirán de forma pública desde agosto, con la sombra de la polémica cerniéndose sobre una relación que ha tenido los siguientes episodios públicos en 2020.

La Pascua Militar

Mariscal / EFE

El 6 de enero, Pedro Sánchez todavía era presidente en funciones. De hecho, estaba a punto de afrontar la jornada decisiva de su investidura, en la que el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos ya lograría un respaldo suficiente en el Congreso. Antes, compartió con el Rey una de las citas más tradicionales para la Corona, con el Palacio Real de Madrid como escenario de la ceremonia.

Sánchez vuelve a prometer el cargo

Juan Carlos Hidalgo / EFE

La segunda vez en la que el líder socialista prometió su cargo como presidente en el Palacio de La Zarzuela tuvo lugar el 8 de enero. Volvió a hacerlo con la Constitución de por medio, sin Biblia ni crucifijo.

Cuando Felipe VI le dio la enhorabuena, Sánchez, en referencia a las dificultades que había tenido el país para formar Gobierno, comentó: “Ocho meses para diez segundos”. El jefe del Estado le apostilló que había sido “rápido, simple y sin dolor”, aunque, a renglón seguido, precisó en tono de broma que “el dolor viene después”.

El comentario fue acogido con risas por Sánchez, quien reconoció ante el Rey: “Le hemos dado muchas preocupaciones”.

El Gobierno queda formado de facto

Emilio Naranjo / EFE

Los vicepresidentes y ministros del Ejecutivo prometieron o juraron sus cargos en La Zarzuela, como antes había hecho Sánchez, el 13 de enero. Entonces, el Rey y el presidente del Gobierno volvieron a coincidir, en compañía de un equipo gubernamental que aplaudió con efusividad tras posar junto a Felipe VI.

La apertura de la legislatura

Rodrigo Jiménez / EFE

Una vez que el Gobierno de coalición ya quedó ratificado, el acto de apertura de la XIV Legislatura tuvo lugar el 3 de febrero en el Congreso de los Diputados. El Rey presidió el acto acompañado por la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Todos los diputados le acompañaron, con Sánchez recibiéndole al llegar a la Carrera de San Jerónimo.

El primer Consejo de Ministros del segundo Gobierno de Sánchez

Juan Carlos Hidalgo / EFE

El Rey presidió un Consejo de Ministros por segunda vez desde que accedió al trono el 18 de febrero. No lo hacía desde la época de Rajoy al frente del Gobierno y aprovechó el debut de las sesiones de trabajo más importantes del nuevo Ejecutivo para acudir a La Moncloa.

Dolores Delgado promete su nuevo cargo

Fernando Alvarado / EFE

La nueva fiscal general del Estado y exministra de Justicia prometió su nuevo cargo en Zarzuela el 26 de febrero. Fue un acto que compartieron el Rey, Sánchez, el ministro de Justicia y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Meses después, todos ellos volvieron a compartir foco debido a la ausencia del Rey en el principal acto del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial).

El Consejo de Seguridad Nacional

Juan Carlos Hidalgo / EFE

El nuevo acto público en el que coincidieron Sánchez y Felipe VI se celebró el 4 de marzo en La Zarzuela. Se trató de la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional tras la formación del nuevo Gobierno. El coronavirus ya marcaba sin remedio el pulso del país durante aquel encuentro en La Zarzuela.

Los primeros días tras la declaración del estado de alarma

Casa de S.M. el Rey

Cuatro días después de que el estado de alarma entrase en vigor en España (14 de marzo), el Rey se reunió con el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. La Zarzuela acogió el 18 de marzo un encuentro entre el monarca, Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La reapertura de fronteras entre España y Portugal

Ballesteros / EFE

Casi cuatro meses después de la última fotografía que compartieron, el presidente del Gobierno y el jefe del Estado volvieron a coincidir en un acto público en Badajoz. En aquella ocasión (1 de julio), ejercieron de anfitriones del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y de su primer ministro, Antonio Costa. Fue en el acto de reapertura de las fronteras hispanoportuguesas, con un error de protocolo de Sánchez que el Rey tuvo que corregir: situarse en el centro de una fotografía que debían protagonizar los dos invitados lusos.

El homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus

Ballesteros / EFE

Los principales miembros de la Familia Real española acudieron al homenaje a los fallecidos por el coronavirus que acogió el Palacio Real el 16 de julio y que fue presidido por el Rey. Allí, Felipe VI coincidió una vez más con Pedro Sánchez, a la par que con otros tantos mandatarios y personalidades.

La Conferencia de Presidentes en La Rioja

Abel Alonso / EFE

La primera Conferencia de Presidentes presencial desde el inicio de la pandemia la albergó el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja). Lo presidió Felipe VI el 31 de julio, en la que fue la penúltima ocasión en la que coincidió con Pedro Sánchez.

Despacho en Marivent

Ballesteros / EFE

El último encuentro que compartieron Sánchez y Felipe VI fue el 12 de agosto en el Palacio de Marivent (Mallorca). Fue la primera reunión entre ambos tras conocerse que el Rey emérito, Don Juan Carlos, abandonaba España. Y la tercera que los dos dirigentes compartían en tierras baleares desde 2018.