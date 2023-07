La Revista Economía Aragonesa incluye un especial sobre movilidad, cuyos cambios en la sociedad "no se pueden imponer"

Es una de las conclusiones de uno de los artículos monográficos, elaborados con motivo de la reciente apertura de Mobility City

El economista José María García ha dado a conocer el contenido de uno de los monográficos del número 79 de la Revista Economía Aragonesa, publicación que incluye un especial sobre movilidad, y ha señalado como una de sus conclusiones que los cambios en movilidad "no se pueden imponer; no puede haber una norma que nos obligue a hacer determinadas cosas porque, sino, al final las personas acaban no cumpliéndola".

Según ha expuesto, hay que buscar el "equilibrio" entre una normativa "que regule los cambios hacia los que queremos dirigirnos, pero que también tengan en cuenta las necesidades y posibilidades de cumplirla para dar soluciones universales e inclusivas".

Se ha pronunciado así en el acto de presentación organizado por Ibercaja para dar a conocer este número de la revista, con tres artículos monográficos sobre movilidad, coincidiendo con la reciente apertura de Mobility City en el Pabellón Puente, por iniciativa de Fundación Ibercaja en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En el primer monográfico, titulado 'Visión de los cambios en la movilidad desde el ámbito profesional en Aragón', García analiza las nuevas tendencias en movilidad que se están produciendo en la sociedad a partir de un estudio de las opiniones recogidas entre diferentes Colegios Profesionales de Aragón, junto con los clústeres de Automoción y Movilidad de Aragón y Logística de la comunidad autónoma.

El economista se ha referido a la logística de última milla "que está cambiado mucho y de manera muy acelerada por los servicios a domicilio", de manera que el comercio tradicional seguirá existiendo "por mucho tiempo", pero "cada vez crecerá más el que viene a casa y eso condiciona mucho la logística interna de las ciudades".

Por otra parte, ha evidenciado que hay "una enorme diferencia entre las necesidades urbanas y rurales" y "tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de estas zonas de restricción de tráfico urbano no son aplicables más que a ciudades grandes", mientras que fuera de ellas "hay otras necesidades importantes que es imprescindible resolver".

OTROS ASPECTOS

Otros aspectos que ha mencionado el responsable del monográfico han sido la existencia de una tendencia social hacia una movilidad más sostenible, "conscientes de la contaminación que generamos", "que aparentemente nos lleva a un vehículo eléctrico", si bien también se plantean "alternativas de combustibles más sostenibles" o la pila de hidrógeno, esta última "quizá no a corto plazo", pero que podría aportar soluciones a sectores como el transporte marítimo y ferroviario.

Ha advertido de que Europa no es el continente más contaminante de planeta y por eso, "estratégicamente, nos tenemos que plantear" el hecho "de que si minoramos el sector industrial y el resto del mundo no lo hace, no podemos quedarnos sin empleo en él".

La importancia de la tecnología de las telecomunicaciones para atender necesidades de la nueva movilidad y del vehículo conectado y autónomo; la educación vial y la accidentalidad; el envejecimiento de los conductores y la formación para el empleo en el sector son otros de los asuntos que recoge este artículo.

También ha intervenido el presidente de los Colegios Profesionales de Aragón, Antonio Morán, para quien la movilidad "es una permanente en la vida de todos los ciudadanos y las empresas de todos los sectores, también de las administraciones públicas como responsables de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos".

Ha subrayado la implicación de las entidades a las que representa en el apoyo al proyecto Mobility City, para remarcar que la movilidad "siempre ha estado muy unida al progreso" y "como sociedad avanzada nos lo planteamos con un criterio de eficiencia".

SEGUNDO MONOGRÁFICO

El segundo monográficos sobre movilidad, titulado 'Una aproximación al vehículo eléctrico desde la química', tiene como autores a la decana y al tesorero del Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra, Ana Isabel Elduque y Juan José Ortega.

Elduque ha comentado que la movilidad eléctrica "ha venido para quedarse por muy variados motivos", entre otros, ser más respetuosos con el medio ambiente y puesto que la mitad de la población mundial vive en grandes ciudades "todo lo que hagamos para evitar emisión de gases que afectan a la salud humana", no solo el CO2, beneficiará a la mitad de la población del planeta.

Ha puntualizado la importancia de la Química tanto en los componentes, como en las baterías para lograr mayor capacidad de almacenaje y duración.

Juan José Ortega ha comentado que el crecimiento de la movilidad eléctrica va producirse en paralelo a la creación de infraestructuras y regulación, para apuntar que todavía "no tenemos una tecnología única que satisfaga todas las necesidades", sino que conviven varias y existen diferentes necesidades en el ámbito rural y urbano y del transporte de mercancías, marítimo o aéreo por lo que las soluciones también serán variadas.

PROYECTO MOBILITY CITY

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha abierto el acto, y ha subrayado que el objetivo de Mobility City "es facilitar el conocimiento sobre la nueva movilidad del futuro, que responde a un modelo todos por todos compartido" de movilidad "sostenible, conectada, segura, accesible", "que deja de ser un producto para convertirse en un servicio".

"Queremos impulsar este espacio como el referente internacional en cuanto a la discusión, el debate y la investigación en torno a este concepto", respecto al que es el sector de sectores, ya que en la movilidad "convergen la automoción, las infraestructuras, las telecomunicaciones, las empresas tecnológicas, los servicios, la energía y también la logística".

Por este motivo, "Mobility City no podía entenderse sin la colaboración de los colegios profesionales", así como de instituciones, empresas y organizaciones. "La movilidad es asunto de todos, a nivel mundial", ha enfatizado.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja Banco, Enrique Barbero, ha repasado los contenidos de este nuevo número y ha dicho que, además de estos dos monográficos, hay uno específico sobre Mobility City a cargo de su coordinador Jaime Armengol, los habituales sobre coyuntura económica, una entrevista al presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza, y el artículo de opinión 'Economía entre urnas', de la periodista Alicia Ibares, delegada de Europa Press en Aragón, en la sección 'Punto de Mira'.

Finalmente, el separador de la revista recoge los principales datos del impacto del banco en materia de sostenibilidad hacia los clientes.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Barbero ha recordado que el objetivo de la revista es "facilitar información relevante para la toma de decisiones de los actores públicos y privados" y, en esta ocasión, se reflexiona sobre la movilidad por su "relevante dimensión económica", con un sector como la automoción que ocupa a más de dos millones de personas en las diferentes fases de la cadena de valor y que en España supone la fabricación de en torno a 2,3 millones de unidades todos los años.

Igualmente, ha mencionado su dimensión técnica, con la previsión por parte del Observatorio de Movilidad Sostenible, de que dentro de 12 o 13 años, un tercio del parque de automóviles en circulación en España tendrá propulsión eléctrica y "eso va a generar una serie de transformaciones industriales, energéticas, de infraestructuras, incalculables todavía".

Asimismo, se ha referido a la dimensión social y de consumo, con más de la mitad de la población española en municipios con zonas de bajas emisiones "que va a condicionar mucho la configuración urbana, inmobiliaria, logística, comercial de las ciudades y la vida de todos nosotros".