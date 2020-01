La respuesta de Tebas cuando le preguntan si sigue siendo de Vox

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, es de los que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar, no solo de las cuestiones concernientes a la actualidad futbolística, sino también de aquellas relacionadas con la vida política de nuestro país.

En el pasado, Tebas ya se había manifestado a favor del partido político Vox, liderado por Santiago Abascal, al que mostró su apoyo públicamente la última vez que fue entrevistado en 'El Partidazo de COPE'. Por eso en su nueva entrevista en 'El Partidazo', Juanma Castaño no ha dejado pasar la oportunidad de volver a plantearle la cuestión a Javier Tebas:

"¿Sigue siendo de VOX?", preguntaba Juanma Castaño a Javier Tebas:

"Yo voto a VOX y no suelo cambiar de posicionamientos ideológicos. Aprovecho para felicitar a Pedro Sánchez", respondía sin dudar el presidente de LaLiga.

Tebas también era preguntado sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy se presente para liderar la Federación Española de Fútbol. Una cuestión a la que Javier Tebas respondía así: "Me parece todo tan ‘kafkiano’ y raro… No he hablado con Casillas desde que se ha anunciado esto. No he hablado de esta posibilidad con él. La última vez me preguntó sobre el fútbol español, le dije que estaba muy preocupado y que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el equipo liderado por Rubiales. Con Rajoy no he hablado de este tema. No me gusta Rubiales, a partir de ahí habrá que ver de quién se rodean".

El presidente de La Liga, eso sí, ha descartado ser él quien se presente a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol: "Mi mundo es LaLiga y los clubes de fútbol, yo todavía tengo muchísimo recorrido. Cuando haya candidatos anunciaré mi postura".