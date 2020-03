Reino Unido recomienda no viajar a España tras la declaración del estado de alarma

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha emitido un aviso por el que recomienda no viajar a España debido al estado de alarma declarado para atajar el contagio del coronavirus.

"El Ministerio recomienda no viajar a España debido a las restricciones impuestas por el Gobierno español en respuesta al brote del coronavirus (Covid-19)", ha indicado el Gobierno británico.

El propio embajador británico en Madrid, Hugh Elliott, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que explica las implicaciones del estado de alarma en particular para residentes británicos y para turistas, a los que subraya que no están suspendidos los vuelos internacionales, por lo que podrán regresar a su país.

In response to the introduction last night of a State of Emergency, and the restrictions that are now in place throughout the country, a message to all ����tourists and residents in���� Further information on https://t.co/YfUHYYEs6O #yomequedoencasa #imstayingathome #coronavirus pic.twitter.com/pcco3MDBhe