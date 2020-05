La recomendación de Rajoy al PP para superar la crisis del estado de alarma

Mariano Rajoy mantiene un contacto frecuente tanto con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como con dirigentes territoriales de la formación. Cuando arrancó la crisis del coronavirus, el expresidente aconsejaba a Pablo Casado que en estas circunstancias lo más importante es que tengan un “plan claro” y definido y que actúen con coherencia. No se debe improvisar, ni mostrar inseguridad o dudas. Para Rajoy, la clave es que los ciudadanos perciban que existe un plan para afrontar esta dificilísima situación.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy acompañado del presidente nacional del PP, Pablo Casado

El expresidente, tal y como informa el diario ABC, mantiene una fluida relación con Casado y algunos presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco.

En una de las conversaciones, nuestros compañeros han indicado que Mariano Rajoy sugirió que “lo más importante para un partido era que la gente percibiera un plan para afrontar la situación”. No hay cabida, por tanto, para la improvisación y la coherencia debe ser una de las premisas básicas del Partido Popular. En resumidas cuentas, un gobernante no puede dar una sensación de tener dudas (si hablamos de la gestión de una crisis sanitaria como la que vivimos, más todavía) y mucho menos dejar entrever que no existe un plan de actuación.

Los “bandazos”, según indica Rajoy, deben evitarse en los dirigentes políticos. Al frente de una situación así, los políticos solo pueden demostrar valor y entereza para dar una imagen de estabilidad y credibilidad a la ciudadanía.

Casado se abstenía en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma

Recordamos que el líder del PP descartaba el “no” a la prórroga del estado de alarma tras las cesiones de Sánchez. Asimismo, acusaba al presidente del Gobierno de mentir a los españoles. Además, lanzaba una propuesta alternativa, un plan B que desde el Ejecutivo insistían en que no existía. Casado sustentaba su “plan” en la ley de Seguridad Nacional, la ley de Protección Civil y la ley de Salud Pública que permiten el mando único en colaboración con las comunidades.

Una de las acusaciones que vertía Casado sobre el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados es que “las explicaciones que ha dado el Gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico”. Y añadía: “su desescalada es una ruleta rusa que puede convertir a los asintomáticos en enfermos”.

Además, el líder del PP, añadía sólo un día después de la prórroga del estado de alarma en 'Herrera en COPE' que “Sánchez va a tener que recortar 35.000 millones del Estado de bienestar” e insistía en su soledad “tanto en el Parlamento como entre la ciudadanía”.

Casado defendía así la abstención del PP en 'Herrera en COPE' ya que el Ejecutivo se contradijo en algunas cuestiones como decretar el luto oficial por las víctimas del coronavirus o desvincular las ayudas sociales al fin del estado de alarma. "Este Gobierno está cayendo en el autoritarismo".