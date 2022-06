La recomendación de los médicos españoles para afrontar el brote de viruela del mono en nuestro país

Los Especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública han alertado de la importancia de gestionar la viruela del monoteniendo muy cuenta el cansancio de la población y de los propios sanitarios, la conocida fatiga pandémica. Asimismo reconocen que no debe "ni minimizarse ni tampoco sobredimensionar" la alerta del virus.

Así lo advierten desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, considerándolo fundamental para poder llegar a contener la viruela del mono. La propia organización ha celebrado este jueves una formación "online" acerca de las claves de la medicina preventiva en la gestión de la alerta por viruela del mono, en la que pide aplicar los aprendizajes de la pandemia.

La doctoraPaloma Navas Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de la sociedad y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital Universitario El Escorial, ha explicado que “para estar correctamente preparados para esta y futuras alertas debemos anticiparnos y preparar planes de respuesta que contemplen todos los escenarios posibles”. Además, desde la propia sociedad médica avisan de que hace falta mucho trabajo comunicativo para no alertar en exceso.

"Estos planes de respuesta fallarán si no reconocemos la fatiga pandémica y nos preparamos en consecuencia. No solo los ciudadanos, sino también los sanitarios nos hemos desgastado y eso afecta al día a día", explica la doctora. Continuó hablando de las claves que se han aprendido en la pandemia: los sanitarios sufren menos estrés según aumenta su percepción de estrés, la sensación de control es mayor con la anticipación y la previsión de todos los posibles escenarios, y las herramientas como las listas de chequeo, protocolos cortos y claros, y los sistemas de comunicación son aprendizajes que no pueden faltar.









Cuanto más se vaya sabiendo del virus, mejores serán las medidas adoptadas

En una línea similar se encuentra la doctora Margarita Mosquera, también especialista en Medicina Preventiva, que ha dicho que "cuanto más se vaya conociendo el virus", antes se podrán ir adoptando medidas más concretas, pero mientras tanto los preventivistas aplican el principio de precaución y ante la duda, la máxima seguridad posible.

"Es importante una detección precoz y el establecimiento de medidas de control de pacientes con "monkeypox" o en investigación, que se transmite principalmente a través del contacto directo y gotas respiratorias grandes", ha asegurado Navas. El papel principal como preventivistas, ha asegurado Margarita Mosquera, es gestionar la epidemiología hospitalaria para asegurarse de que no existe transmisión dentro de los hospitales

A su vez, los propios preventivistas abogan por vacunar lo más rápidamente posible a los contactos estrechos de los casos, con el fin de poder reducir la posibilidad de infección y el riesgo de que sucedan nuevos contagios.