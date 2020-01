PP rechaza nueva propuesta de acercamiento y pide responsabilidad a Sánchez

El recién nombrado portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha rechazado la nueva propuesta para el acercamiento de los presos de ETA que el Gobierno Vasco va a remitir al central y ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que actúe con responsabilidad y no "ofenda" a las víctimas del terrorismo.

Barrio se ha posicionado de este modo en relación a esta nueva iniciativa que ha desvelado este miércoles el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo autonómico, Jonan Fernández.

Fernández ha explicado que "hasta ahora para acercar a los presos de ETA, era necesario, como condición previa, que éstos dieran unos pasos hacia la resocialización" y ha planteado invertir los términos, porque "para resocializar al recluso debe estar cerca" del País Vasco.

En declaraciones a Efe, Barrio ha criticado que esta sea una de los primeros contactos que el Gobierno autonómico va a tener con el central para "interceder y pedir favores para Bildu y el colectivo de presos de ETA" que, según ha subrayado, "no se ha apartado de la estrategia de la violencia, no ha renunciado a ella, y no ha colaborado con la Justicia".

Por ello, ha considerado que esta propuesta es "llamativa por lo que tiene de lamentable" y ha afirmado además que reclamar que el acercamiento sea previo a la reinserción es un "error de concepto". "La voluntad de reinserción es lo primero para poder iniciar el proceso de acercamiento", ha defendido.

Ha ligado esta iniciativa con las negociaciones que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez, a quien ha pedido que actúe con "mucha responsabilidad" porque lo que pretende, a su juicio, el Ejecutivo autonómico es acercar "a criminales que no han colaborado con la Justicia y que forman parte de una estrategia en torno a ETA".

"Exigimos al Gobierno de España mucha seriedad, una contestación rápida y no tomar decisiones que vayan a ofender e ir contra las victimas del terrorismo, a las que tiene que tener presente desde el primer momento", ha insistido.