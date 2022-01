Rajoy defiende un gran pacto parlamentario sobre el gasto de fondos europeos

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha abogado este lunes por un gran pacto parlamentario sobre el gasto de los fondos europeos y ha advertido de que si en España ahora se repiten errores como en la crisis económica que comenzó en el 2008, "volveremos a tener un problema".

Rajoy, que ha presentado en Sevilla su libro "Política para adultos", acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado de que España tiene "la mayor inflación desde hace 30 años", por lo que ha reclamado que se haga una política económica que no genere más inflación, "el impuesto contra las clases más modestas".

Ha considerado que es muy importante "aprovechar bien" los 70.000 millones de fondos europeos, "que no sabemos cómo se están gastando", y ha puesto como ejemplo los pactos que se han cerrado en Francia, Italia o Alemania: "Aquí habría que hacer exactamente lo mismo, estas cosas hay que pactarlas".

Ha expuesto su posición contra el populismo, que en su opinión "es contagioso", y ha citado como ejemplos a dirigentes iberoamericanos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro, y de Europa, como Tsipras, pero de los de España ha dicho irónicamente que no recuerda sus nombres, aunque ha hecho numerosas referencias a Pablo Iglesias.

"Necesitamos también vacunas para no contagiarnos del populismo, porque, si no, tenemos que hacer muchas veces, como yo he hecho, una especie de autocrítica", ha dicho Rajoy, quien ha explicado que ahora tiene sus "dudas" sobre el proceso de primarias en un partido.

En ese sentido, ha resaltado cómo el exlíder de Podemos ha abandonado el partido "con unas primarias en un cuarto de hora", dejando a Yolanda Díaz "de jefa de algo", cuando él era "el gran paladín" que defendía este tipo de procesos.

"Aquí había algunos que querían llegar al Gobierno, llegaron y lo único que hicieron fue dividir a la sociedad, polarizar las cosas" y además, "algunas aportaciones a la RAE como todos, todas y todes", algo que ha calificado como "un caso más de infantilismo".

El expresidente entiende que en los últimos tiempos en la política española y de otros países "se ha producido un proceso de infantilización", ya que "el populismo consiste en buena medida en tratar a la gente como a niños".

Ha indicado que un adulto "reflexiona antes de hablar o decidir, sobre todo si está en un Gobierno", se somete "a límites", también los de la propia contención, y asume las consecuencias de sus actos.