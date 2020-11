El RACE censura que el plan de tráfico del Gobierno se centra en medidas de sanción

El Race ha lamentado este martes que el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros en materia de seguridad vial se centre "únicamente en reformas sancionadoras" y deje de lado las inversiones en infraestructuras o la renovación del parque automovilístico.

A través de un comunicado, esta entidad de automovilistas critica también el plan de reducción de las velocidades máximas en las ciudades y cree que hacer "tabla rasa" y establecer límites por tipos genéricos de vías "no se corresponde con la realidad" de las urbes.

Para el director de Seguridad Vial del Race, Antonio Lucas, esta limitación a 30 y 20 km/h en algunas calles solo debería aplicarse en zonas como hospitales, escolares o en las que haya más afluencia de personas mayores o con movilidad reducida. Según Lucas, esas limitaciones provocarán "aglomeraciones y atascos innecesarios.

De todos modos, el Race sí ve positivas algunas de las medidas anunciadas, como las que penalizan con más dureza infracciones como el uso del teléfono móvil al volante o la no utilización de los elementos de seguridad como el cinturón, el casco o los sistemas de retención infantil. Y echa de menos este club que no se haya incluido a las bicicletas en algunas de las obligaciones para los patinetes, como no rebasar una velocidad de 25 km/h.