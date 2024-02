El PP quiere "desenmascarar" en el Senado "el fango que envuelve al partido socialista"

El PP quiere "desenmascarar" en la comisión de investigación del Senado "todo el fango que envuelve al partido socialista" por el caso Koldo, con la que pretende llegar hasta el final "caiga quien caiga", ha afirmado este miércoles en Toledo la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García.

"Arrojaremos luz ante un caso tan turbio, y llegaremos hasta el final caiga quien caiga, pese a quien pese y cueste lo que cueste, y vamos a tirar hasta el último hilo de esta trama corrupta", ha dicho García en un acto que se ha celebrado en Toledo en el marco de la 'Ruta por la Igualdad'.

"Vamos a desenmascarar el fango que envuelve al partido socialista porque los españoles no merecen un Gobierno como éste", ha insistido García, quien ha añadido que "ya no es el caso Koldo, no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez, porque lo sabía y lo tapó, porque el partido socialista ya asume que esta trama es lo que parece".

"Hoy, además -ha destacado-, hemos escuchado a Ábalos señalar directamente a Santos Cerdán, que por cierto es el que negocia fuera de España con Puigdemont y que además tiene conexiones no sólo con Koldo sino también con el Tito Berni".

García ha comentado que mientras que se hablaba de una trama de 54 millones de euros "ahora ya vamos por 500 y lo que quedará", y ha apuntado que "lo que ya se sabe es que el caso salpica a un importante número de ministerios y de ministros, a Ábalos, a Illa, a Puente, a Marlaska, a Ángel Víctor Torres, a la presidenta del Congreso y al mandamás del PSOE que es el señor Santos Cerdán".

"Ahora entendemos -ha explicado- por qué Sánchez abarató la malversación y ahora sabemos también por qué quiere amnistiar el delito de corrupción".