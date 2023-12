Queipo (PP): "Barbón estruja sin piedad a los ciudadanos a impuestos"

Denuncia la "falta de interés" del PSOE y de IU de sentarse a negociar el presupuesto

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Álvaro Queipo, ha acusado este sábado al presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, de "estrujar sin piedad" a los ciudadanos con los impuestos previstos en el presupuesto autonómico para 2024.

Queipo ha ofrecido una rueda de prensa en la sede regional del PP para hacer una primera valoración de las cuentas autonómicas presentadas este viernes por el Gobierno. Durante su intervención, en la que estuvo acompañado por el diputado Pablo González, Queipo ha lamentado que la coalición PSOE-Convocatoria por Asturias "ha armado otro fraude a los asturianos" con unas cifras que "carecen de veracidad". "El proyecto es una farsa, las cifras no son creíbles y encierran un engaño a todos los asturianos. Están fundamentalmente construidos sobre una tortura fiscal que pagaremos todos", ha resumido.

En concreto, el PP considera que "existe una voracidad en los ingresos" previstos, con un aumento de 370 millones de euros en la recaudación prevista. "Van a exprimirles", ha lamentado, y "tan solo devolverles vía deducciones 48 millones", con lo que "hay una descompensación importante".

"Barbón estruja sin piedad a los ciudadanos a impuestos y no tienen a cambio la mejora esperable en servicios públicos", ha aseverado, cargando contra la "vía fiscal asturiana" por la que por cada diez euros de recaudación extra, los asturianos reciben de vuelta "poco más de un euro".

Se ha referido también el líder de los 'populares' asturianos a los 133 millones más que recibirá Asturias de la financiación autonómica, remarcando que, si finalmente Cataluña gestiona todos sus impuestos como pactaron PSOE y partidos independentistas, este ingreso extra desaparecería de las arcas asturianas.

Por otro lado, Queipo ha criticado la inversión productiva prevista, defendiendo que es "una farsa" a la luz de la ejecución presupuestaria de 2023, que asciende al 22% en noviembre. La inversión adjudicada, por su parte, se eleva al 53%, pero eso implica que todavía quedan 446 millones de euros por adjudicar. Con estos mimbres, el PP entiende que las cifras de inversión que recoge el proyecto presupuestario de 2024 "son irreales". "No son capaces de ejecutar su propio presupuesto", ha aseverado.

Los Fondos Europeos, ha dicho, "siguen siendo la gran oportunidad perdida" para la región, con 270 millones sin ejecutar de los 625 recibidos. "Este es un drama que tiene un solo responsable, el gobierno de Asturias", ha dicho.

Frente a esta baja ejecución, el PP ha criticado el incremento "sustancial" en el coste burocrático del Gobierno. Queipo ha explicado que se prevén 157 millones de euros de incremento en este concepto de coste laboral de trabajadores, sin contar el del personal sanitario y educativo. Uno de cada cinco euros de impuestos, ha agregado, van "directos" a la estructura burocrática del gobierno de PSOE e IU.

ACUSA AL PRINCIPADO DE "FALTA DE INTERÉS" PARA NEGOCIAR LAS CUENTAS

El presidente del PP asturiano ha criticado la "falta de interés" del PSOE y de IU de sentarse a negociar el presupuesto con su formación, por lo cual, el PP hará uso de "todas las herramientas" que la Junta General pone a disposición de los grupos para tratar de mejorar las cuentas.

Esta falta de interés, ha explicado Queipo, se debe a que el Gobierno "sabe que el PP les plantea cuestiones que no son de su interés como gobierno pero sí del interés de los asturianos".

No descarta el PP presentar una enmienda a la totalidad del proyecto, aunque tratarán de mejorarlo a través de la tramitación. "Vamos a intentar hablar hasta el último momento para mejorar el texto", ha dicho, remarcando que todavía tienen que estudiar el proyecto más a fondo porque no conocían "nada" del presupuesto desde hace tres semanas. Sí ha valorado positivamente el porcentaje destinado a inversión social, del 64%, asegurando que el PP "valora" la protección de los servicios públicos: "No lo ponemos en duda ni lo criticamos".

El PP trabajará estas semanas en "encontrar" algunas de las propuestas que realizó durante la negociación del presupuesto, aunque Queipo ha reconocido que les está "costando mucho" encontrarlo. "Queremos dar la visión positiva y los puntos de encuentro, no los hemos encontrado, pero no pierdo la esperanza", ha dicho.