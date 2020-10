¿Qué trámite parlamentario va a seguir el decreto sobre el nuevo estado de alarma?

Arranca una nueva semana y el Gobierno ya ha puesto en marcha toda la maquinaria que dispone para llevar a cabo su nuevo plan del estado de alarma para frenar el avance del coronavirus en España. Su intención no es otra que la de prolongar y prorrogar de forma directa, de golpe, el estado de alarma por seis meses de duración, hasta el mes de mayo del año 2021. No quiere esperar más tiempo, y probablemente sea el jueves cuando lleven esta iniciativa al Congreso.

Para ello, el PSOE quiere contar con el apoyo abrumador de la Cámara baja, como ha señalado el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para ello, apela también al PP a que arrime el hombro en la causa. Pablo Casado ha retrasado su decisión y consulta, en estos momentos, con los barones del partido para fijar si apoyan o no esta medida. Está previsto que lo anuncie en las próximas horas.

Sánchez cuenta, por el momento, con el apoyo de Ciudadanos y espera el apoyo de nacionalistas como el PNV, Junts Per Cat y Esquerra. En el caso de la formación naranja, no ha habido dudas para apoyar al Ejecutivo, pero le pone condiciones. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apoyado la declaración de estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros, pero pide al Gobierno de Pedro Sánchez que "tome las riendas" y no "intente derivar su responsabilidad" a las Comunidades Autónomas. Además, ha insistido en un "plan de coordinación de recursos y camas de UCI" porque "va a ser más que probable" que haya que compartir recursos sanitarios entre autonomías. "Eso sólo lo puede hacer el Gobierno de España", ha recordado. Pero intentará, eso sí, que el estado de alarma no se prolongue durante tanto tiempo.

Vox, por otro lado, ya ha anunciado en las últimas horas su ‘no’ rotundo. La formación de Santiago Abascal ha anticipado que no lo respaldará en el Congreso, que han calificado de "estado de alarma perpetuo”.

"En Vox no vamos a favorecer estos experimentos de totalitarismo que tanto gustan al Gobierno para ir sometiendo a la población poco a poco y sin que se de cuenta a una cada vez mayor falta de libertad", ha señalado el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, a través de las redes sociales. Espinosa de los Monteros señala que con esta medida "nuestros gobernantes pretenden ocultar su fracaso trasladándonos a nosotros la responsabilidad de todo lo que está sucediendo".

Será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que rinda cuentas en el Congreso cada 15 días para explicar las medidas y la evolución del coronavirus en el caso de que salga adelante el apoyo de la cámara a la prórroga de seis meses del estado de alarma. Se espera, por otro lado, que sean los responsables de Sanidad de las Comunidades Autónomas los que también hagan lo propio en las cámaras regionales. La intención es que exista una mayor coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, pero con una medida que prevalezca en una especie de control único mixto: la del estado de alarma.