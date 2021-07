¿Qué podrás hacer y qué no este fin de semana? Así queda el ocio nocturno, comunidad por comunidad

España afronta el mes de julio con un aumento de rebrotes por covid-19 que amenazan la vuelta a la normalidad, de este modo, algunas comunidades van a ajustar las restricciones, sobre todo en el ocio nocturno.



Y es que los mayores índices de transmisión se concentran ahora en los grupos de edad de entre 20 y 29 años (366,7 casos) y de 12 a 19 (345,2), ambos en riesgo extremo de incidencia, al estar por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes, lo que les convierte en los más vulnerables por no estar vacunados.



Ante este panorama, algunas comunidades como Cantabria, que con 945 casos por 100.000 habitantes lidera la incidencia de contagios entre la población joven de entre 20 y 30 años, estudia la posibilidad de aplicar nuevas restricciones al ocio nocturno.



El rebrote de Mallorca ha obligado a retrasar su apertura en varios municipios de la provincia de Pontevedra, incluida su capital, mientras que en el resto de Galicia se ha reabierto, pero exige a los clientes sus datos para tener los contactos en caso de que se produzca algún positivo.



También algunas discotecas y salas de fiesta de Cataluña han decidido cerrar temporalmente sus puertas al no poder garantizar las medidas anticovid, en un momento en el que los contagios están disparados.



En Euskadi, la incidencia entre jóvenes de 17 y 18 años supera los 1.000 casos por cien mil habitantes a 14 días.



Junto a estas medidas, las autoridades sanitarias tratan de acelerar la campaña de vacunación. De hecho, varias comunidades están inmunizando ya a los menores de 30 años y algunas, como Cataluña y Baleares, han ampliado la franja de edad para inyectar los sueros a partir de los 16 años. Canarias vacuna ya a los de 12.



Así queda el mapa de restricciones por comunidades autónomas para este fin de semana:



ANDALUCÍA



En Andalucía, la hostelería puede cerrar en todos los niveles de alerta a las doce aunque las celebraciones tienen que acabar a las 2. Almería, Málaga, Huelva y casi todo Cádiz están en el nivel 1 de alerta y Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, en el 2.



Los pubs y discotecas pueden abrir hasta las dos y se permite el uso de las pistas de baile en el exterior con mascarilla, en el nivel 1.



Los comercios mantienen sus horarios habituales, con un aforo del 75 por ciento en nivel 2; del 60 por ciento en el 3 y del 50 en el 4.



ARAGÓN



Aragón se encuentra desde este viernes en el nivel 1 de alerta sanitaria: En términos generales, la hostelería cierra a la 1, con un aforo del 75% en el interior y del 100% en las terrazas.



El ocio nocturno puede abrir hasta las 3. Se permite el servicio de barra, siempre que se asegure una distancia mínima de 1,5 metros, y un máximo de diez personas por mesa en el interior y quince en terraza.



La celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares se mantiene suspendida hasta el 31 de agosto.



ASTURIAS



En Asturias, el ocio nocturno está abierto hasta las tres de la madrugada y los locales hosteleros continúan con su horario hasta la una y un máximo de seis personas por mesa en interior y diez en terraza. No se puede consumir en barra.



Se permiten eventos multitudinarios con un máximo de 5.000 personas en exteriores, aforo que se reduce a la mitad en interiores.



BALEARES



Baleares mantiene las mismas restricciones que antes de producirse los macrobrotes por viajes de estudios, aunque ahora también se exige a quienes entren a las islas en grupos, de a partir de 20 personas, que presenten una PCR negativa realizada 48 horas antes o tener la pauta completa de vacunación.



Lo mismo que al resto de turistas que viajen procedentes de comunidades con incidencia de contagios superior a los 60 casos por 100.000 habitantes, que también tienen que presentar una prueba diagnóstica reciente negativa.



En bares y restaurantes, que pueden abrir hasta las doce, el aforo es del 50% en interiores, con seis personas por mesa, y de 100% en exteriores, donde se pueden reunir hasta diez en una mesa.



Las playas están cerradas desde la medianoche a las 6 de la mañana.



CANARIAS



Canarias sigue exigiendo PCR o test antígeno negativo realizado 72 horas antes de viajar a las islas. Quedan exentos quienes hayan sido vacunados o pasado la covid-19.



Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro se encuentran en nivel 1 de alerta; Fuerteventura, en el 2 y Tenerife en el 3.



El ocio nocturno puede abrir hasta las dos, aunque solo en las islas que se encuentran en el nivel 1 de alerta y con un aforo del 50% y cuatro personas por mesa en el interior, y del 100% en terrazas, en las que se pueden juntar diez comensales. No se puede usar la pista de baile.



Desde que se eliminó el toque de queda, la hora de cierre de la hostelería es las doce para las islas en alertas 1 y 2, y una hora antes, a las 23.00, para las que están en el nivel 3. El aforo en el comercio es del 50% en el nivel de alerta 1; del 33 en el 2 y 3 y el 25% en el 4. En los centros comerciales, el aforo es del 33% en los niveles de alerta 1, 2 y 3, y del 25% en el 4.



CANTABRIA



El tribunal superior de justicia de Cantabria ha rechazado suspender el límite horario de cierre del ocio nocturno a las tres de la madrugada, por lo que los establecimientos podrán seguir abiertos hasta esa hora de momento, aunque el gobierno estudia nuevas restricciones que podría anunciar en las próximas horas para su entrada en vigor el fin de semana



Por el momento, el aforo de la hostelería es del 50% en el nivel 1, con seis personas por mesa y diez en terraza. En el nivel 2, de un tercio de la capacidad del local, con seis personas por mesa, mientras que en la terraza es del 75% y el mismo número de comensales.



En el comercio el aforo es del 75% en el nivel 1 y del 50% en el dos.



CASTILLA-LA MANCHA



En Castilla-La Mancha, los establecimientos de hostelería y restauración pueden estar abiertos hasta las 2, con un aforo máximo del 75 por ciento en interiores y del 100 por ciento en terrazas, siempre que se respete la distancia de 1,5 metros entre las mesas, donde puede haber un máximo de diez comensales. Está prohibido el servicio en barra.



Las discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3, con un aforo del 75 por ciento en el interior y del 100 por ciento en terrazas. Al aire libre está permitido el baile, siempre que se respete la distancia interpersonal. En los centros comerciales, el aforo es del 75 por ciento.



CASTILLA Y LÉON



Castilla y León se mantiene en el nivel 1 de alerta. En la hostelería se permite el consumo en barra, de pie o en mesa y no puede superarse el 75% del aforo con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 25 personas, el mismo aforo que rige para las terrazas.



En cuanto al ocio nocturno o las peñas, las discotecas tendrán un aforo del 50% y los pubs, karaokes y similares del 75% e igual que en la hostelería el horario de cierre será el establecido según las ordenanzas municipales. En el comercio, el aforo se mantiene en el 75 por ciento.



En cuanto a los cines, teatros, auditorios y espacios similares el aforo máximo será del 75 por ciento, aunque debe haber un asiento de distancia entre los espectadores o 1.5 metros entre los distintos grupos de convivencia.



CATALUÑA



Cataluña mantiene las medidas que están en vigor hasta el 12 de julio, a pesar del fuerte aumento de contagios (5.304 en las últimas 24 horas), que preocupa al Govern y que le ha llevado a frenar la desescalada. No hay un límite máximo de personas para las reuniones.



La restauración puede abrir de 6 a 1 de la madrugada, en función de la licencia, con un aforo del 50% en el interior y del 100% en el exterior, y un límite de 6 y 10 comensales respectivamente.



Mismo horario para los comercios, en función de la autorización de cada uno de ellos, y un aforo del 70 por ciento.



En cuanto al ocio nocturno, puede abrir hasta las 3.30, si bien algunas discotecas y salas de baile han anunciado que cierran temporalmente sus puertas al no poder garantizar las medidas anticovid.



COMUNIDAD VALENCIANA



En la Comunidad Valenciana se han prorrogado las medidas vigentes hasta el 15 de julio por el repunte de contagios y se recomienda seguir usando la mascarilla al aire libre, excepto en espacios naturales y playas.



No hay límite en el número de personas que pueden participar en las reuniones sociales. La hostelería cierra a la 1, con un aforo del 50 por ciento en interiores y del 100% en terrazas y un máximo de 10 comensales por mesa.



El horario de ocio nocturno se mantiene hasta las 2 de la mañana, sin zona de baile, con un aforo del 50% en interiores y 6 personas por mesa, y del 100% en terrazas.



EXTREMADURA



Extremadura se encuentra actualmente en el nivel 1 de alerta, tan solo la localidad de Salvaleón (Badajoz) tiene cierre perimetral por alta incidencia.



Los establecimientos de hostelería y ocio nocturno pueden abrir hasta las tres de la madrugada y se permite el consumo en barra siempre que haya una distancia interpersonal de 1,5 metros entre clientes, que deberá ser de dos metros entre las mesas, con un máximo de seis personas sentadas en torno a las mismas. El aforo en el interior es del 50 % y del 100 % en terrazas o exteriores.



GALICIA



Galicia mantiene a buen ritmo su desescalada, con el regreso ahora del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada en prácticamente todo el territorio, salvo en once de los 313 ayuntamientos.



Todos los clientes que accedan a los locales de ocio nocturno tendrán que dar sus datos a la dirección del establecimiento, que los custodiará durante 28 días antes de destruirlos. Se permite el uso de zonas de baile, siempre que se haga con mascarilla.



Sarria (Lugo) y Carnota (A Coruña), por brotes asociados a comidas grupales y fiestas, estarán desde mañana, sábado, en nivel alto de restricciones, por lo que la hostelería solamente podrá operar con las terrazas al 50% y el interior estará clausurado.



Pontevedra ciudad, muy afectada por los viajes de estudiantes a Mallorca, y municipios del entorno, quedarán en nivel medio, lo que implica un aforo del 30% en interior y 50% en terrazas. En ese mismo nivel estarán Cambre (A Coruña) y Castroverde (Lugo).



LA RIOJA



La Rioja mantiene este fin de semana el nivel dos de alerta, por lo que siguen las restricciones vigentes. En hostelería y restauración, el aforo máximo en interiores es del 75 %, sin restricciones en espacios abiertos, y se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa, mientras que el cierre se establece según la licencia de cada establecimiento, como máximo hasta las 2 de la madrugada.



En el comercio, el aforo es también del 75 %, al igual que en las actividades de ocio y cultura, congresos y academias, y en las celebraciones religiosas, mientras que se establece en un 50 % el de las actividades deportivas.



MADRID



La Comunidad de Madrid mantiene las medidas vigentes, a pesar de que existe preocupación por las consecuencias que pueda tener el brote de jóvenes que estuvieron de viajes de estudios y por las aglomeraciones que pueden producirse por las fiestas del Orgullo 2021.



Los locales de ocio nocturnos seguirán abiertos hasta las tres. No se permite el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición, y el baile sólo está permitido en discotecas que ya tenían pistas al aire libre, siendo obligatorio el uso de la mascarilla.



Siguen limitados al 50 % los aforos en el interior de establecimientos de hostelería, espectáculos, locales de juego y apuestas, salas y espacios multiusos polivalentes, parques recreativos infantiles o plazas, recintos e instalaciones taurinas.



Las 3.053 terrazas de establecimientos hosteleros habilitadas de forma excepcional en la ciudad de Madrid durante la pandemia en lugares como aceras y bandas de aparcamiento solo podrán estar abiertas hasta las doce de la noche, en lugar de hasta la una, para tratar de evitar molestias a los vecinos como el ruido.



MURCIA



En Murcia se mantiene limitación nocturna horaria en las actividades no esenciales, que cierra entre las 02.00 y las 06.00 horas. Se ha eliminado el número máximo de personas que pueden reunirse tanto en espacios públicos como privados.



En la hostelería se amplia el aforo máximo permitido, que pasa del 50 al 75 por ciento en el interior de los locales con el nivel 1 de alerta; se mantiene en el 50 por ciento en el 2; en el 30% en el 3 y se suspende en el nivel 4.



NAVARRA



Navarra amplía a partir de este viernes la ocupación en interiores de hostelería al 60 % con un horario máximo de cierre la 01:00 horas y el ocio nocturno con un aforo del 50 %, hasta las 04:00 horas. No se puede utilizar la pista de baile.



Entre las novedades destacan las relativas a actividades específicas que se realizan sobre todo en la temporada estival: se permiten comidas populares con las mismas condiciones que la hostelería, con un límite de 75 personas en interiores y de 150 personas en exteriores.



Se autorizan espectáculos taurinos populares tradicionales en espacios habilitados para ellos con un aforo máximo de 800 personas y en espacios al aire libre no catalogados como plazas de toros se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.



PAÍS VASCO



La hostelería cierra a las 02.00 horas. El aforo máximo de los locales es del 50 por ciento en interiores. Sigue prohibido consumir en barra o de pie.



Están abiertos los txokos y sociedades gastronómicas y cerradas las lonjas y locales juveniles, así como los locales de ocio nocturno como discotecas y pubs que no se hayan adaptado a servicios de hostelería.



A las 02.00 horas está fijado también el cese de actividades culturales, sociales y comerciales. Se permite público en eventos deportivos.



CEUTA



Ceuta mantiene las medidas en vigor: el ocio nocturno abre hasta las 2 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos, el resto de los días media hora antes, y lo hace sin pistas de bailes y con las mismas limitaciones de aforo que actualmente tiene el sector de la hostelería y la restauración.



En los locales de apuestas, las mesas de juego pueden ser de hasta 10 personas, dos más que en la actualidad.



MELILLA



Melilla mantiene el cierre a las dos de la mañana para todas las actividades no esenciales, entre ellas la hostelería, excepto los establecimientos que desarrollen funciones de guardia, como farmacia o estaciones de servicio.



El aforo se mantiene en el 50 por ciento en interiores y el 100 % en exteriores, siempre que se guarde la distancia de seguridad de un metro y medio.