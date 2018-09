¿Qué ha dicho José María Aznar sobre los hijos de Pablo Iglesias?

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha mostrado hoy su animadversión por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de quien ha dicho que le parece "un peligro para las libertades y la democracia" y no le impresiona su "populismo". Aznar, que ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular del PP, ha mantenido un agrio intercambio de declaraciones con el líder Podemos.

Entre los momentos más polémicos, las redes han destacado cuando José María Aznar ha hecho referencia a los hijos prematuros de Irene Montero y el líder de Podemos. "Cuando se mete en asuntos familiares, permítame que le diga una cosa. Yo, como usted comprenderá, mi alegría por verle es bastante relativa. Mi simpatía es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España. Y lo demuestra todos los días. Además de eso, sé que usted familiarmente ha pasado por unos momentos muy difíciles en las últimas semanas y los últimos meses. Y le deseo todo lo mejor. Le deseo que pueda superar para bien todos esos momentos difíciles que ha pasado familiarmente. Y sobre los regalos de la boda de mi hija, no voy a hacer ningún comentario. No era mi boda y si tiene usted algún comentario que hacer en particular, hágalo. Pero no haga usted ningún tipo de insinuación. Yo le deseo en el terreno familiar y en las dificultades que tenga lo mejor. Pero si tiene usted alguna insinuación familiar que realizar, no la convierta en insinuación. Dígalo. Y si no, mida mejor sus palabras. Y cumpla con su obligación de ser respetable y decir la verdad", ha dicho.

Aznar el mayor cínico de la historia hablando de libertades y democracia! Para acabar sacando la situación de los hijos de @Pablo_Iglesias_ pic.twitter.com/1OW9aLnC2R hoy ya tengo las tripas revueltas — Paloma del Palacio (@palomapalacio) 18 de septiembre de 2018

Esta alusión a los hijos de Iglesias ha generado numerosos comentarios en las redes sociales.