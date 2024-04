Puigdemont pide "arremangarse" para que el catalán ocupe socialmente "el espacio central"

El expresidente de la Generalitat y candidato de JxCat a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha llamado la tarde de este martes a "arremangarse" para que el catalán "ocupe el espacio central de la sociedad" y tenga "el estatus europeo que se merece".

Así lo ha explicado en una intervención telemática desde Estrasburgo (Francia) y reproducida en la caseta de JxCat en Barcelona por Sant Jordi, en la que ha presentado su libro 'Retornem-hi', donde ha subrayado el derecho "a vivir plenamente en catalán" sin tener que "estar militando permanentemente".

"Queremos vivir plenamente en catalán, de forma natural, para no estar militando permanentemente", ha resaltado Puigdemont, que además lo ha ejemplificado con situaciones tales como poder ser atendido en la lengua propia en un restaurante o en un hospital.

De hecho, ha manifestado que su objetivo es que la lengua catalana se sitúe en el espacio central de la sociedad "frente a algunos que la querrían desplazar y otros incluso a los que les molesta que lo ocupe".

Además, ha pedido "arremangarse" para trabajar en "todas las alarmas", en "las amenazas profundas" que afectan a Cataluña, no solamente en cuestión de lengua sino también en sanidad, educación, servicios sociales, inmigración, cultura, vivienda o seguridad.

"Nada de lo que hemos hecho y queremos hacer tiene sentido si no lo ponemos al servicio de la gente", que tiene "muchas urgencias", que transmite "muchas luces de alarma", ha manifestado Puigdemont.

En este contexto ha emplazado a conjurarse contra "las ganas de desmovilizar" y de derrotar "de los unos y de los otros", tanto "de los que mandan en Madrid y de los que han tenido la responsabilidad" en Cataluña.

"La lengua, como el país, se nos puede quedar en las manos si no la cuidamos, si no la hablamos, si no la defendemos: nosotros no pararemos", ha añadido.

Por ello ha pedido levantar "la moral de la gente" y tener "moral de victoria" para poder pasar "a la acción".