Puente: No he hecho ninguna descalificación general, he analizado de forma jurídica

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aseverado este miércoles que no ha efectuado ninguna descalificación general a ningún tribunal, ni a ningún juez, sino que únicamente ha analizado una cuestión desde una óptica estrictamente jurídica.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería, horas después de una entrevista en Antena 3 en la que ha vuelto a criticar la negativa del Tribunal Supremo de no amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont, al señalar que no se entiende la decisión "ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica argumental".

Además de ministro, de político y de ciudadano, soy jurista. No he hecho ninguna descalificación general a ningún tribunal ni a ningún juez. He analizado una cuestión desde una óptica estrictamente jurídica, y mi análisis coincide con el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, ha expuesto.

No sé por qué sorprende tanto. Quizá alguien debería preguntarse cómo es posible que haya tribunales de instancia en los que estén dictándose resoluciones abiertamente contradictorias con la interpretación que el Tribunal Supremo está realizando de esta ley concreta, ha sostenido.

Puente ha insistido en que en ningún caso está cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general.

He analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Es libertad de expresión, ha argumentado.

Al ser interpelado sobre una información publicada por El Confidencial acerca de que el Supremo no cree en "casualidades" en la fuga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y teme el efecto en la UE, Puente ha preguntado si es que este órgano judicial se explica a través de dicho periódico.

Sobre este tema ya he explicado claramente cuál es mi posición. Lo hice el lunes, lo he hecho hoy. Creo que tienen ustedes suficiente material con lo que he dicho, ha concluido.