El PSOE de Punta dice que el SAPU 5 queda desierto "por falta de garantías y seguridad jurídica a inversores"

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha destacado este lunes que el SAPU 5 "queda desierto por falta de garantías y seguridad jurídica a los inversores", lo que considera "un varapalo que se ha llevado el concejal de Urbanismo y alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino", han indicado desde esta formación en una nota.

En este sentido, han subrayado que la denuncia del PSOE de Punta Umbría lo que pretendía era "evitar el expolio y un posible caso de especulación y corrupción urbanística sobre la parcela del SAPU 5".

Así, el pasado 31 de mayo, a las 23,59 horas, finalizaba el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación del SAPU 5, y "ha quedado desierto porque ningún inversor ha tenido las garantías y seguridad jurídicas suficientes para invertir en un proceso repleto de posibles irregularidades que aprobaron Unidos por Punta Umbría-PP".

Asimismo, el PSOE considera que "no procede aplicar medidas cautelares porque no hay donde aplicarlas", al quedar desierta la adjudicación. "Un estudiante de primero de derecho sabe perfectamente que al quedar desierto el concurso de licitación, no cabe ya aplicar medidas cautelares y Cansino, especialista en llevar la política a los juzgados, también lo sabe", han aseverado desde el Partido Socialista local.

Por ello, al PSOE de Punta Umbría ha preguntado "qué va a pasar ahora, si habrá nueva licitación y, si es así, si modificará los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas, o por el contrario va a esperar a que el juzgado se pronuncie sobre la demanda que se ha admitido a trámite, y que Cansino obvia".

"Nuestro compromiso sigue siendo con Punta Umbría, con protegerla de especuladores, y a favor de la venta del SAPU 5 siempre que se cumpla con la legalidad vigente", ha enfatizado el PSOE puntaumbrieño.

Por otra parte, los socialistas han señalado que "sobre la parte de financiación que el Ayuntamiento de Punta Umbría debe poner para la construcción de viviendas protegidas, Cansino tiene los recursos necesarios para poder empezarlas ya, y no seguir engañando con este asunto tan delicado a las familias necesitadas de vivienda".

Finalmente la formación ha destacado que "las viviendas que se iban a construir en régimen de alquiler no se llevaron a cabo por una denuncia, que luego resulto archivada, y provocó que el inversor desistiera de ejecutarlas".