El PSOE pide al gerente del IASS que asuma responsabilidades políticas por lo sucedido en el CAM de Ateca

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha pedido este jueves al gerente del IASS, Ángel Val, que asuma responsabilidades políticas tras los acontecimientos relatados por la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, en la rueda de prensa ofrecida en el Pignatelli sobre el centro de Ateca.

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha presentado una reclamación administrativa por daños y perjuicios a la UTE que ha gestionado el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza), formada por Lagunduz y Fundación Salud y Comunidad, cuyo director y cuatro trabajadores han ingresado en prisión provisional por, presuntamente, maltratar a dos internos. Además, el Departamento depurará responsabilidades internas "si las hubiera".

"Si la propia consejera de Bienestar asume deficiencias y ha iniciado una investigación resulta obvio señalar que hay un responsable que es el gerente del IASS", ha indicado Zamora, quien ha añadido que en el Gobierno de Aragón deben ser conscientes de que "ya llevan un año en el Ejecutivo".

"Es evidente que estamos ante un tema sensible y queremos ser prudentes, por ello hemos solicitado toda la documentación para hacer un análisis minucioso, pero nos preocupa que el gerente del IASS no haya hecho su trabajo en estos doce meses", ha considerado.

El diputado del PSOE ha afirmado que, "en este caso, como ha ocurrido con otros el Gobierno de Aragón, no puede trasladar la responsabilidad a otros y echar balones fuera, una actitud a los que ya nos tiene acostumbrados".

Ha añadido que "está claro que no ha habido un seguimiento de este caso y vamos exigir al gerente del IASS que no se ponga de perfil porque no parece razonable que a estas alturas, tras doce meses en el Gobierno, no esté dando la cara ni explique lo acontecido".

"Estamos en un caso preocupante y por ello el Gobierno y el gerente del IASS tendría que haber hecho su trabajo y haber dado las instrucciones para hacer un seguimiento de este centro y de todos, si no ha hecho su trabajo debe asumir las responsabilidades políticas que corresponde", ha agregado.

En el pliego del acuerdo marco para plazas de centros residenciales para personas menores bajo protección del IASS se especifica que "el Instituto Aragonés de Servicios Sociales debe hacer una evaluación permanente de los servicios prestados por la entidad para comprobar el nivel de calidad de los mismos", ha señalado.

Pilimar Zamora ha concluido señalando que este es un caso preocupante, por ello el grupo socialista actuará con responsabilidad y apoyará a la DGA en todas aquellas medidas que redunden en la mejora de los servicios y la protección a los menores de la comunidad autónoma.