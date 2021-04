El PSOE celebra la diversidad frente los que quieren "un país monocolor"

El PSOE ha celebrado este martes un acto para poner en valor el "multicolor que aporta la inmigración y la diversidad" a España, según han recalcado, frente a las "derechas", que quieren un "país monocolor".

"Palabra, danza y música para combatir el odio y la mentira" ha sido el lema de este mitin telemático en Ferraz, la sede del partido socialista, donde una pareja ha bailado la tradicional danza peruana del baile de la marinera.

"Madrid es una sinfonía de acentos diversos y no el monótono que quiere implantar la derecha, ha dicho la número dos en la lista socialista, Hana Jalloul, quien ejerció de Secretaria de Estado de Inmigraciones y asegura que a la derecha "la diversidad le incomoda cuando rima con pobreza".

Durante su intervención ha relatado una de sus visitas a Canarias en la que conoció un niño de Mali que asegura que le susurró con vergüenza, "Mi familia murió y estoy solo".

La vergüenza es el racismo y la aporofobia. Buscar una vida mejor, eso es un derecho que todos tenemos, ha añadido.

Por su parte, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha remarcado que él gobernará para todos porque no importa de dónde venga, ni se lo va a preguntar, ya que no expulsará ni criminalizará a nadie.

No vengo a odiar, vengo a recuperar la esperanza, la concordia y vencer los extremismos. Por eso, señora Díaz Ayuso, no iré ni con usted ni con Vox, porque la única alternativa al odio es un gobierno progresista. No queremos ni a Vox ni sus ideas que el PP blanquea, ha declarado.